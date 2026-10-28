Roberts je uz pomoć doktora Henrija Luisa Gejtsa saznala da je njeno pravo prezime zapravo Mičel. DŽulija nije mogla da veruje kad joj je rečeno da je njeno prezime zapravo potpuno drugačije, zbog toga što je njena prabaka Roda Satl Roberts imala aferu s oženjenim muškarcem, Henrijem Mek Donaldom Mičel mlađim, nakon smrti njenog supruga Vilisa Robertsa.

Foto: C Flanigan/imageSPACE/Shutterstock Editorial/Profimedia

 

 

- Kopajući po arhivama okruga DŽordžija, otkrili smo da se 1850-ih Roda udala za čoveka po imenu Vilis Roberts. DŽulija nosi Vilisovo prezime. Ali Vilis je preminuo 1864. godine, više od deset godina pre nego je Roda rodila DŽulijinog pradedu, DŽona, što je dovelo do neizbežnog zaključka - rekao je dr. Gejts i zatim nastavio.

- Vilis Roberts nije mogao biti tvoj pradeda iz jasnog razloga, tada je već bio mrtav - rekao je Gejts, a DŽulija je potom šokirano pitala:

- Čekajte, ja se onda ne prezivam Roberts?

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Gejts joj je potom objasnio kako je njegov tim stručnjaka detaljno istražio arhive u DŽordžiji i da nisu uspeli pronaći nikakve detalje o identitetu DŽulijinog pra pra pradeda. Zatim su se okrenuli ispitivanju DNK nakon što su izvukli uzorke od glumice i rođaka kako bi videli mogu li pronaći podudaranje s tim ko je bio otac njihovog pradede.

Nakon što je odrađeno DNK testiranje izbor je sužen i sve ukazuje na to da se radi o Henriju Mičelu mlađem.

- Ti si DŽulija Mičel. Vi niste Roberts, biološki - rekao je dr Gejts šokiranoj DŽuliji koja je malo je reći, bila iznenađena.

Glumica nikad nije čula za svoju čukunbabu Rodu Satl, ali je svakako iznenađena. Pored toga, saznalo se i da ima dalekog zajedničkog pretka sa glumcem Edvardom Nortonom, piše Gardijan.

- Ovo je bio veoma neočekivan udar za mene. Sigurna sam da moja porodica nije ništa o ovome znala. Ovo me je jako slomilo - kazala je glumica tada, pa dodala:

- S jedne strane, moj um je zaista oduševljen i to je fascinantno, a sa druge strane, malo osećam strah, kao da moja porodica nije moja. Bez obzira na sve, ja više volim prezime Roberts - istakla je ona.

(Indeh.hr)

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