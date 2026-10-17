Hilari Svonk ima 52 godine, čeka treće dete i, umesto da joj ljudi jednostavno čestitaju, ponovo mora da sluša da je prestara za majčinstvo. Glumica, koja je pre tri godine rodila blizance, sada je otvorila pitanje koje se tiče mnogo više žena od onih u Holivudu: zašto se muškarcu koji dobije dete u poznim godinama uglavnom čestita, dok se ženi odmah broje godine i predviđa koliko će još živeti?

Dvostruka dobitnica Oskara gostovala je u emisiji Dru Barimor, gde je otvoreno govorila o osudama koje prate žene koje odluče da postanu majke kasnije u životu. Deo razgovora objavljen je uoči emitovanja emisije, zakazanog za 20. oktobar. Foto: HFPA Photographer / PictureLux / Profimedia

„Žene dobijaju mnogo kritika kada rađaju u starijim godinama, dok muškarci ne prolaze kroz isto. To je zanimljivo“, rekla je Hilari.

Dru Barimor odmah se složila s njom, podsećajući da muškarci postaju očevi čak i u osamdesetim godinama i da to nikome ne deluje toliko neobično.

Hilari se posebno seća jedne žene koja joj je otvoreno zamerila što je odlučila da rodi u kasnijim godinama.

„Kako se usuđuješ? Prestara si!“, rekla joj je ta žena.

Zatim je objasnila zbog čega tako misli. NJen otac bio joj je najvažnija osoba na svetu, a izgubila ga je kada je imala dvadesetak godina. Plašila se da će i deca starijih roditelja prerano ostati bez njih.

Hilari je, umesto da se naljuti, pokušala da razume njenu bol. I sama je izgubila oca, za kojeg je bila veoma vezana. RW/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Radije bih se rodila, upoznala tu osobu koju sam toliko volela i imala je u svom životu, nego da ništa od toga nisam doživela“, objasnila je glumica.

I upravo je tim odgovorom dotakla ono o čemu se retko govori kada se povede rasprava o kasnom roditeljstvu. Niko ne može da garantuje koliko će dugo živeti, niti koliko će godina provesti sa svojom decom. Godine jesu važne za zdravlje i trudnoću, ali same po sebi ne govore koliko će neko biti dobar roditelj.

Sa 48 je rodila blizance, sada stiže treća beba

Hilari je 2023. godine, u 48. godini, rodila blizance Aju i Oma, koje je dobila sa suprugom Filipom Šnajderom.

Sada je ponovo trudna, a vest je saopštila na potpuno neobičan način. Na Instagramu je objavila snimak na kojem ona, suprug i deca plešu u mraku, sa svetlećim trakama pričvršćenim na odeću. U jednom trenutku na njenom stomaku pojavljuje se svetleća figura bebe.

„Mnogi me pitaju na kom sledećem projektu radim. Ovaj stiže u decembru“, napisala je uz snimak.

I dok su joj brojni obožavaoci čestitali, ponovo se otvorila rasprava o tome da li je u redu postati majka posle pedesete.

Od kada su tuđe godine postale svačija briga?

Naravno, trudnoća u pedesetim godinama nosi veće zdravstvene rizike nego u mlađem životnom dobu. To nije stvar mišljenja, već medicine, i zahteva pažljivo praćenje lekara. Nije ni svaka žena u mogućnosti da zatrudni u tim godinama.

Sasvim je drugo pitanje zašto ljudi sebi daju pravo da nepoznatoj ženi određuju kada je smela da rodi, koliko će biti prisutna u životu svog deteta i da li je sebična zato što je poželela još jednu bebu. Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Zanimljivo je koliko se ta merila menjaju kada je u pitanju muškarac. Stariji otac često se predstavlja kao srećan čovek koji je dobio novu priliku za porodicu. Starija majka mora da objašnjava svoju odluku, pravda se i odgovara na neprijatna pitanja.

Hilari Svonk ne pokušava da ubedi sve žene da rađaju u pedesetim. Govori o svom životu, svojoj porodici i odluci koju je donela sa suprugom.

A možda je upravo tu najjednostavniji odgovor na celu raspravu: o zdravstvenim rizicima treba razgovarati sa lekarom, a ne sa nepoznatim ljudima koji misle da imaju pravo da odlučuju o tuđem majčinstvu.

(Najžena)

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