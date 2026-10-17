Holivudska glumica Hale Beri ponovo se našla u centru ozbiljnog sudskog spora s bivšim suprugom Olivijeom Martinezom, a njihova dugogodišnja borba za starateljstvo nad sinom Maseom dobila je novi, posebno osetljiv nastavak.

Prema najnovijim sudskim dokumentima, 13-godišnji dečak želi da lično iznese svoju verziju događaja pred sudijom, dok je glumičina starija ćerka Nala već dostavila izjavu u kojoj brani majku od optužbi za nasilje. Foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kako piše američki TMZ, Martinez tvrdi da je njihov sin nakon navodnog fizičkog sukoba s majkom 26. septembra fotografisao glumicu jer se bojao da mu niko neće poverovati.

Martinez navodi da je dečak i ranije iznosio optužbe o majčinom ponašanju, ali je smatrao da ih odrasli ne shvataju ozbiljno. Upravo zato, tvrdi njegov otac, ovaj put je želeo da ima fotografiju koja bi potkrepila njegov iskaz.

Međutim, nije poznato šta fotografija tačno prikazuje niti da li potvrđuje Martinezove tvrdnje.

Sin želi da lično razgovara sa sudijom

Prema Martinezovom zahtevu, Maseo želi da pred sudom govori o događaju koji je pokrenuo poslednji krug sukoba, ali i o tome s kojim bi roditeljem želeo da živi. NJegov otac smatra da dečak treba da dobije priliku da iznese svoje viđenje situacije pre donošenja novih odluka o starateljstvu.

Martinez takođe izražava zabrinutost da bi Beri mogla da pokuša da spreči sinovljevo svedočenje. Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP / Profimedia

Spor je eskalirao početkom oktobra, kada je Martinez zatražio sudsku zaštitu, optužujući bivšu suprugu da je tokom svađe oko korišćenja uređaja za virtualnu stvarnost fizički napala njihovog sina.

Beri je optužbe odbacila, tvrdeći da se radilo o međusobnom naguravanju i gruboj igri, a ne o nasilju.

NJena advokatica je ranije Martinezove navode opisala kao neutemeljene i obmanjujuće.

Ćerka Nala stala je u majčinu odbranu

U međuvremenu se u sudskom postupku pojavila još jedna važna osoba iz glumičine porodice.

NJena 18-godišnja ćerka Nala Obri, koju je Beri dobila u vezi s manekenom Gabrijelom Obrijem, dostavila je sudu izjavu u kojoj je opisala svoj odnos s majkom i mlađim polubratom. Prema dokumentima koje su preneli Page Six i People, Nala je navela da nikada nije videla majku kako fizički zlostavlja Masea.

Opisala ju je kao brižnu i prisutnu majku koja postavlja jasne granice, ali se istovremeno brine o obrazovanju, zdravlju i svakodnevnim potrebama svoje dece.

NJena izjava direktno se suprotstavlja optužbama koje iznosi Martinez, iako sama po sebi ne utvrđuje šta se dogodilo tokom spornog događaja.

Zanimljivo je da je Martinez u novom zahtevu od 12. oktobra zatražio da se Nalina izjava ne uzme u obzir, tvrdeći da ona nije neposredno povezana s predmetom postupka i da je pristrasna prema majci. Foto: Profimedia

Nesuglasice i oko sinovljevog lečenja

Osim optužbi za fizički sukob, bivši supružnici spore se i oko pitanja zdravstvene nege za sina.

Martinez je u najnovijim dokumentima osporio hitni zahtev koji je Beri predala 5. oktobra, tvrdeći da glumica pogrešno prikazuje njegov odnos prema dečakovom lečenju.

Prema njegovim navodima, Maseov pedijatar i psihijatar 21. septembra su procenili da dečaku trenutno nisu potrebni lekovi.

Martinez tvrdi da je Beri bila upoznata s tom procenom i da ju je potvrdila pisanim putem.

S druge strane, glumica je ranije tvrdila da bivši suprug otežava sprovođenje preporučene stručne pomoći i zdravstvene nege za njihovog sina.

Reč je o suprotstavljenim tvrdnjama roditelja koje sud tek treba da razmotri. Foto: Instagram printskrin/halleberry

Sud je privremeno promenio uslove susreta

Početkom oktobra sud u Los Anđelesu odobrio je privremenu zabranu prilaska koju je zatražio Martinez, te ograničio glumičine susrete sa sinom.

Prema TMZ-u, glumica može da viđa dečaka tokom sudski određenih termina - dva dana tokom nedelje i svaki drugi vikend, dok se ne održi sledeće ročište.

Sud je istovremeno odbio zahtev za nadzorom glumičine treznosti zbog nedostatka informacija koje bi opravdale takvu meru. Treba spomenuti i da privremena zaštitna mera ne znači da je sud pravosnažno utvrdio da je Beri zlostavljala sina.

U jeku sudskog postupka glumica je završila i program "Our Children First", koji je deo postupka porodične medijacije pri sudu u Los Anđelesu.

Prema dokumentima koje je objavio TMZ, Beri je 6. oktobra potpisala potvrdu o završetku programa namenjenog roditeljima uključenim u sporove oko starateljstva i susreta s decom.

Reč je o programu koji roditeljima pomaže da razumeju uticaj sukoba na decu i pripreme se za postupak medijacije. NJegovo završavanje ne predstavlja priznanje optužbi.

Hale Beri i francuski glumac Olivije Martinez venčali su se 2013, iste godine kada im se rodio sin Maseo. Rastali su se 2015, a razvod je pravno okončan nekoliko godina posle.

NJihov odnos nakon rastanka obeležili su brojni nesporazumi oko roditeljskih obaveza, stručne pomoći za dete i načina donošenja zajedničkih odluka.

Beri je u poslednjim podnescima zatražila povratak na raniji model zajedničkog starateljstva, dok Martinez nastoji da ishodi drugačiji raspored.

Novo ročište zakazano je za petak, 16. oktobar, kada bi sud trebao ponovo da razmotri privremene mere i zahteve roditelja.

Do tada ostaje otvoreno pitanje hoće li njihov sin dobiti priliku da se lično obrati sudiji, kao i kakvu će težinu sud pridati suprotstavljenim iskazima članova porodice.

(Kurir)

BONUS VIDEO: