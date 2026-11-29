Naime, kako se povela polemika i o Predragu Sarapi, kako Alo! saznaje, promena u njegovom angažmanu nema, iako su mnogi govorili da će do promene doći.

Foto: TV Pink printskrin

- Sarapa radi normalno, kao i svi. Nema nikakvih promena u njihovoj strukturi, emisije normalno idu i niko ne zna odakle su te priče inicijalno počele - rekao je izvor blizak voditelju koji radi na televiziji Pink.

Inače, Željko je svojevremeno najavio otkaze neposlušnosti zaposlenih, a zatim je i otpustio zaposlene.

O toj temi je govorio Predrag Sarapa, te otkrio da li je bio zabrinut za svoje radno mesto.

Foto: F.S./ATAImages, Jutjub printskrin/TVmasterNS

- Nisam razmišljao o tome, ako ne valjam, realno je da dobijem otkaz. Ako ne ispunjavam zahteve, uslove, šta je tu problem? Zavisi šta su zahtevi poslodavca. Svaki poslodavac ima želju za nečim ovakvim ili onakvim, pa svakog trenutka može da kaže: “Ovo više ne ide, aj ćao.” To čovek treba da razume. Ne kao ove naše druge kolege što kukaju jer im je neko poslodavac. Ne možemo da kukamo ako je to odluka. Poslodavac je poslodavac - rekao je on.

(Alo)

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