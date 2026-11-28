Jutarnji program Radio-televizije Srbije dobio je pojačanje - nova voditeljka ove gledane emisije je novinarka Marija Kuzmanović.

Publika ju je do sada gledala kao reporterku, a sada ima priliku da je vidi i u studiju, u ulozi domaćina jutarnjeg programa.

Marija je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je ponela i titulu studentkinje generacije 2020/2021. godine.

RTS zaposlio 17 novinara

Podsetimo, Radio-televizija Srbije nedavno je saopštila detalje javnog poziva za izbor novih televizijskih lica, na koji se prijavilo ukupno 1.382 kandidata. Nakon sprovedene selekcije, njih 17 dobilo je priliku da potpiše ugovore o radu na određeno vreme i postane deo tima Javnog servisa.

Konkurs je zvanično pokrenut odlukom generalnog direktora 5. maja 2026. godine, a zainteresovani kandidati mogli su da se prijave do 30. juna slanjem radne biografije i kratkog video-snimka u trajanju do 30 sekundi putem posebne platforme.

(Mondo)

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