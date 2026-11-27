Pozivajući se na izvore sa HRT-a, hrvatski portal Telegram, navodi da je samo za šivenje jedne plesne haljine plaćeno 1.290 evra. Prema istim navodima, izrada suknje košta 340 evra, bodija 240, a košulje 140 evra.

U javnosti su se pojavili i podaci o honorarima saradnika angažovanih za oblačenje plesača. Glavna kostimografkinja za osam epizoda, navodno, dobija 30.000 evra, dok svakoj od četiri garderoberke pripada po 14.000 evra.

To znači da honorari za taj tim ukupno iznose 86.000 evra.

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Kako prenose hrvatski mediji, HRT je za novu sezonu angažovao kostimografski tim koji je prethodnih godina radio na ovom šou-programu za Novu TV, na kojoj se ranije emitovala hrvatska verzija emisije.

Garderoberke plaćene više od voditelja

Honorari voditelja Barbare Kolar i Duška Ćurlića, kako prenose hrvatski mediji, pojedinačno su manji od iznosa koji za angažman dobijaju spoljne saradnice zadužene za garderobu.

Radi poređenja, isti izvor navodi da novinar HRT-a za prilog u emisiji dobija 50 evra, dok su voditeljke emisija poput "Kod nas doma" plaćene 140 evra po emisiji.

Mediji nisu precizirali šta sve obuhvataju navedene stavke za izradu kostima, kao ni to da li su objavljeni honorari izraženi u bruto ili neto iznosima.

Povratak na HRT posle 13 godina

"Ples sa zvijezdama" vratio se na Hrvatsku radioteleviziju posle 13 godina. Nova sezona počela je 31. oktobra, a predviđeno je osam emisija, sa finalom 19. decembra.

Takmičenje je počelo sa deset parova koje čine poznate ličnosti i profesionalni plesači. Među učesnicima su pevačica Marija Husar Rimac, glumica Lana Ujević Telenta, voditeljka Antonija Stupar Jurkin i modni dizajner Ivica Skoko.

Plesne nastupe ocenjuje žiri u kojem sede Daniela Trbović, Damir Horvatinčić, Mihaela Devald Roksandić i Robert Schubert, dok su se u ulozi voditelja ponovo našli Barbara Kolar i Duško Ćurlić.

Prema podacima koje je objavio HRT, prva epizoda nove sezone bila je najgledaniji televizijski sadržaj u Hrvatskoj u subotu, 31. oktobra.

(Telegram.hr)