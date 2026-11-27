Dramatični snimak prikazuje trenutak u kojem se konstrukcija raspada neposredno nakon što je vozilo prešlo na drugu stranu.

Režim visoke pripravnosti

Snimak događaja koji se odigrao 24. novembra na jugozapadu Sibira objavio je medij Izvestiя.

Automobil je uspeo da bezbedno pređe, ali je odmah potom snažna vodena struja razdvojila konstrukciju pontonskog mosta u blizini sela Majzas. Saobraćaj preko mosta trenutno je obustavljen.

Zbog oštećenja, uveden je režim visoke pripravnosti, saopštio je načelnik okruga Pavel Kambalin.

Car crosses bridge SECONDS before flood sweeps it away in Russia’s Kuzbass A strong current broke apart the pontoon bridge across the Tom River https://t.co/VKCMHuxDXB — RTRussia (@RT_Russia_) November 24, 2026

Nadležni stalno dežuraju

Kako je naveo, opštinske službe i odeljenja za civilnu zaštitu i vanredne situacije organizovali su dežurstva plovila, kako bi mogla da intervenišu u slučaju vanredne potrebe za transportom ljudi.

On je dodao da u selima Majzas i Orton rade ambulante sa službama za hitnu medicinsku pomoć i akušersku negu, kao i da stanovnicima ne nedostaju lekovi i hrana.

Zalihe namirnica obezbeđene su i za školu u Ortonu, dok su nadležne službe izašle na teren kako bi procenile koliko će vremena biti potrebno za obnovu oštećenog mosta.

(Telegraf.rs)

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