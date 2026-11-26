Naime, uobičajeno je da se Božićne poklade obeležavaju na dan svetog apostola Filipa, kako taj praznik ove godine pada u četvrtak, trpeza vernika je mrsna, dok do Božićnog posta koji počinje 28. novembra imamo još dva dana.

Poklade su zapravo domaće gozbe namenjene svim članovima porodice, a mogu da budu i seoska veselja uoči velikih postova. Prema starom narodnom verovanju, trebalo bi večeras pripremiti bogatu večeru i veseliti se sa svojim ukućanima. Smatra se da su poklade i dan za praštanje, kako bi se ušlo u post bez greha.

Većina običaja za Božićne poklade povezana je sa zaštitom od duhova i nečistih sila pa nisu retke povorke maskiranih likova, preskakanje vatre ili trljanje belim lukom.

Verovanja za Božićne poklade

U zavisnosti od kraja i verovanja, različiti običaji se vezuju za ovaj dan. Negde se posle večere zavezuju sve verige u kući, kore od pojedenih jaja bacaju u vatru, tabani trljaju belim lukom, a deci se pred spavanje oblače prevrnute pidžame i majice. Postoji verovanje da bi trebalo uveče tabane trljati belim lukom i izgovoriti sledeće reči: "Veštica kao konac, u mene zubi kao kolac."

Posle poklada sledi post, koji podrazumeva uzdržavanje od mrsne hrane, odnosno hrane životinjskog porekla i alkoholnog pića na izvesno vreme.

(Blic žena)

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