Podsetimo, mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je jutros u 80. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

"Sećam se još 1968. godine, bio sam u selu blizu Imotskoga, tamo gde su njegovi roditelji ponikli, odakle je on poneo taj veliki, ogroman kapital duše iz onog kamenja, a rođen ovde, u Bačkoj. Sa onoga ljutoga kamena, tako je imao bistru dušu i bistru pamet, i nadasve, oštar jezik, a sve u ljubavi i blagoslovu Božijem, poslužio je svome gospodu i svome srpskom narodu. Foto: N. Skenderija

Srpska pravoslavna crkva je izgubila jednog, od eminentnijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, poput mitropolita Amfilohija, episkopa Atanasija i mnogih arhijereja Srpske pravoslavne crkve u nizu. On je jedan od vrhunskih teologa, ne samo u SPC, nego u čitavom pravoslavlju.

Često su putem slušali njegove reči i njegov oštar um i oštar jezik, koji nije strepeo ni da kaže pred bilo kojim forumima vaseljene, u raznim mestima i u raznim komisijama, raznim teološkim disputima i bilo kojim raznim događajima ili susretima.

On je zastupao u prvom redu pravoslavlje, a zatim svoj srpski narod i svoju crkvu, koju je neizmerno voleo. Foto: D. Dozet

Sudbine ljudske su takve da nikada ne znamo kada će Gospod, kao što nismo spoznali kada će nas Gospod na ovaj svet pozvati i prizvati ili posejati na ovu planetu. Tako ne znamo kada će nas Gospod prizvati u svoje naručje.

Evo, pored njegove malo duže bolesti, svakako da nije mogao da izdrži i da preboli tu opaku bolest koju je imao.

Nama, hrišćanima i pravoslavnim Srbima, čitavom Novom Sadu, kome je on verno služio i čitavoj SPC, koji je predstavljao zajedno sa patrijarsima, koji je bio desna ruka, u raznim emisijama, rekoh, u raznim događajima i predstavljanju svoje crkve, on je bio jedan od najuglednijih srpskih arhijereja SPC.

Nama ostaje da se ga neprestano u svojim molitvama sećamo, prinosimo molitve, svakako čitamo sva njegova zbitija i njegove misli koje će nama biti dragocene, ono što je on ostavio kao ogroman kapital svojoj pravoslavnoj crkvi.

Foto: N. Skenderija

Poput svetih otaca i učitelja crkve, svetoga Vasilija Velikog, svetog Grigorija Bogoslova, svetog Jovana Zlatoustog, upravo je on u 21. veku i u 20. veku bio jedan od, u nizu, od njih.

A nama, rekoh, da ostaje da se sećamo njega u svojim molitvama i da ga nikada ne zaboravimo na svetim liturgijama, moleći se Bogu da i nama Gospod pomogne i podari mir, slogu i ljubav, i blagoslov Božiji u rodu srpskom i u rodu ljudskom, u ovom vremenu koje nas je snašlo i koje snalazi ovaj svet, prolivanje neprestane krvi, nevine krvi, bilo koga naroda i bilo koje nacije.

I toliko bi nam on danas trebao, i u ovom našem previranju da zastupa sve nas, arhijereje Srpske pravoslavne crkve, na čelu sa patrijarhom i sa mnogobrojnim našim velikanima srpskog naroda."