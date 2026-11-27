Srbija se našla pred velikim izazovom kada je u pitanju izbor predstavnika za predstojeću Evroviziju. Nakon ukidanja festivala "Pesma za Evroviziju", promene u rukovodstvu RTS-a i odlaska bivše direktorke Manje Grčić, planovi Javnog servisa su se promenili, a sada je potrebno pronaći način da se u kratkom roku organizuje izbor za jedno od najgledanijih muzičkih takmičenja u Evropi.

Foto: ATA images/A.A.

Situacija je dodatno komplikovana činjenicom da je ukinut i javni konkurs, zbog čega na adresu RTS-a ove godine nije stigla nijedna pesma za učešće na festivalu, niti je bilo prijavljenih kandidata.

Manja Grčić je, naime, tokom svog mandata ukinula domaći izbor, uz prvobitnu ideju da Srbija direktno pošalje jednu pevačicu na Evroviziju. Međutim, nakon njene ostavke došlo je do promene planova, pa je redakcija Zabavnog programa RTS-a sada pred zadatkom da pronađe rešenje i odluči na koji način će Srbija dobiti svog predstavnika.

Vremena za organizaciju nema mnogo, a dodatni problem predstavlja činjenica da trenutno ne postoji izbor pesama niti lista kandidata iz kojih bi se mogao odabrati predstavnik.

Marija Šerifović odbila da predstavlja Srbiju na Evroviziji

Kada se povela priča o tome ko bi mogao da predstavlja Srbiju, mnogi su pomislili da bi idealan izbor bila Marija Šerifović, koja je pre 20 godina sa pesmom "Molitva" donela našoj zemlji pobedu na Evroviziji. Foto: ATA images/M. M.

Spekulacije o njenom povratku dodatno su podgrejale informacije da je RTS razmatrao mogućnost da upravo njoj ponudi da ponovo stane na evrovizijsku scenu. Ipak, kako prenose domaći mediji, od toga neće biti ništa.

Marija je dobila poziv da ponovo predstavlja Srbiju, ali ga je odbila zbog brojnih poslovnih obaveza koje je očekuju. Tako će, uprkos očekivanjima da bi nakon dve decenije mogla ponovo da se nađe u ulozi naše predstavnice, RTS morati da pronađe drugo rešenje.

(Mondo)

BONUS VIDEO: