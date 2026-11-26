Kako je RTS istakao, Vukašin Katić nije primljen u radni odnos putem pomenutog javnog poziva. On je bio među kandidatima pozvanim u drugi krug selekcije, ali nakon te faze nije prošao u naredni krug izbora i nije se našao na spisku izabranih kandidata za nova TV lica.

Ipak, kako navode iz Javnog servisa, ugovor sa Katićem zaključen je krajem oktobra 2026. godine, na neodređeno vreme. On je angažovan na radnom mestu novinara-voditelja 1 u Informativnom programu, u redakciji Aktuelnosti.

RTS je izneo i objašnjenje u vezi sa angažovanjem Dragane Ivanović DŽajić, navodeći da ni ona nije primljena putem ovog javnog poziva. Foto: Jutjub printskrin/Pink

Prema njihovom saopštenju, ugovor sa Draganom Ivanović DŽajić zaključen je krajem jula 2026. godine, takođe na neodređeno vreme, i to za radno mesto urednice složenih emisija u Informativnom programu, u Sportskoj redakciji.

Podsetimo, RTS je objavio da su na javni poziv za izbor novih TV lica stigle ukupno 1.382 prijave. U prvom krugu komisija je odabrala 192 kandidata, koji su zatim prošli praktično testiranje, tokom kojeg su čitali vesti i vodili intervjue na zadate teme.

Foto: N. Skenderija

Nakon pregleda snimaka, u treći krug plasiralo se 36 kandidata. Sa njima su obavljeni razgovori, a komisija je utvrdila da 22 kandidata ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i da, u skladu sa stručnom spremom, mogu biti raspoređeni na odgovarajuća radna mesta.

Ipak, nekoliko izabranih kandidata u međuvremenu je odustalo, pa je na kraju predloženo 17 kandidata za zaposlenje. Oni su primljeni na određeno vreme, u trajanju od godinu dana, uz probni rad od šest meseci.

RTS je pojasnio i da javni poziv nije bio klasičan konkurs za popunjavanje unapred određenih radnih mesta, već otvorena audicija čiji je cilj bio pronalaženje novih televizijskih lica. Kandidati prilikom prijave nisu morali da dostavljaju diplome i drugu dokumentaciju, već tek u fazi zasnivanja radnog odnosa.

Izabrani kandidati obavljaju sledeće poslove i to:

– Branislav Ćalić - spiker u Centralnom TV desku;

– Biljana Đajić – voditelj emisije „Ovo je Srbija“;

– Ana Stojadinović – reporter u Informativi;

– Andrija Blagojević – reporter u okviru emisije „Druga kafa“;

– Helena Orlić – reporter u okviru emisije „Druga kafa“;

– Milica Bainović – reporter u okviru Dopisništva Požarevac;

– Jovan Vukosavljević – reporter u okviru Sportske redakcije;

– Jana Stanić – novinar u okviru Informativnog programa;

– Milica Simović – prezenter vesti u Centralnom TV desku;

– Luka Vujović – reporter u okviru emisije „Druga kafa“;

– Sara Milićev – reporter u okviru Sportske redakcije;

– Dejan Karović – reporter u okviru Sportske redakcije;

– Katarina Petrović – reporter u okviru Jutarnjeg i Beogradskog programa;

– Mina Spasojević – reporter u okviru Jutarnjeg i Beogradskog programa;

– Milica Bulat – prezenter Vremenske prognoze;

– Marko Jeremić – voditelj emisije „Ovo je Srbija“;

– Luka Radosavljević – voditelj RTS Lab.

(RTS)

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