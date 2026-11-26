Reč je o numeri "Devojka sa čardaš nogama", koja decenijama važi za veliki hit i čiji stihovi su dobro poznati različitim generacijama.

Takmičari su dobili pitanje o tome čega su pune kose devojci iz čuvene Đoletove pesme, a Olivera nije dugo čekala da iznese svoje mišljenje.

Udovica legendarnog muzičara smatra da ovakvo pitanje uopšte ne bi trebalo da se nađe u kvizu, budući da je odgovor nešto što bi svi učesnici i tragači trebalo da znaju. Foto: Instagram printskrin/olivera.balasevic

- Nije to pitanje za kviz jer i tragači i takmičari oduvek znaju da su te kose pune polena... i da se takvi stihovi nikada ne uče napamet, već se pevaju iz duše - napisala je Olivera.

"Devojka sa čardaš nogama" jedna je od numera koje su nadživele generacije, a njeni stihovi i danas se pevaju i prepoznaju gotovo na prvi takt.

Za Oliveru, međutim, Đoletove pesme očito nisu samo veliki hitovi i deo muzičke istorije, već i deo života, ljubavi i uspomena koje čuva.

BONUS VIDEO: