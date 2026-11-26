Mirka je priznala da joj taj zadatak nije bio nimalo lak.

Tokom razgovora u emisiji dobila je pitanje koji bi kolega za nju bio najveći frajer za snimanje intimnih scena, a njen odgovor odveo je priču u prošlost i otkrio anegdotu koju do sada nije često pominjala.

Za potrebe uloge koju je imala Mirka je morala da ima četiri momka, a posebno joj je u sećanju ostao trenutak kada je trebalo da snimi prvi poljubac sa Goranom Jevtićem. Foto: ATA images/D. M.

- Kada sam snimala sa 13 godina "Mi nismo anđeli 2", imala sam četiri momka u tom filmu. Po scenariju ne znam ko je bio prvi za ljubljenje, ali je bio Goran Jeftić. Ja celu noć nisam spavala, kako to sada da glumim, kako se to snima, šta da kažem?! - počela je Mirka.

Glumica nije krila da joj je čitava situacija u početku bila veoma neprijatna, posebno jer je tada imala svega 13 godina i nije znala šta je čeka pred kamerama. Toliko je bila uznemirena da je noć uoči snimanja provela razmišljajući o tome kako će izgledati scena.

Foto: ATA images/Dušan Milenković, Instagram printskrin/vasiljevic_mirka

Ipak, Goran Jeftić je primetio njenu nesigurnost i odlučio da joj objasni da je sve deo glumačkog posla. Mirka je tako uspela da prevaziđe početnu tremu i shvati kako se ovakve scene snimaju u profesionalnom okruženju.

- Ja sam sve to gledala samo na televiziji i onda sam razmišljala, došla sam na snimanje i bežala sam sve vreme od Gorana. Primetio je da sa mnom nešto nije u redu, odveo me je sa strane i objasnio mi da je to posao i tako dalje, i kada sam ja to tada pregrmela. Bio je Nenad Stojimenović i bio je Luka Knežević, on je bio mojih godina, to mu je bio prvi poljubac, pa sam bila vešta... Kada se baviš tim poslom, ne doživljavaš kao "uh da", nego kada je opravdano, to je u redu, a ako se radi samo da bi se radilo, onda to nije profesionalno - rekla je Mirka Vasiljević, prenosi Kurir.

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