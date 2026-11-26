Endi Tejlor, gitarista legendarne britanske grupe Duran Duran i jedan od muzičara koji su oblikovali zvuk osamdesetih godina prošlog veka, preminuo je u 65. godini života nakon višegodišnje borbe s rakom prostate.

Muzičar je poslednje trenutke proveo u svom domu, okružen najmilijima. Preminuo je u ponedeljak, 23. novembra, a vest o njegovoj smrti porodica i nekadašnji članovi benda saopštili su dva dana kasnije na zvaničnom sajtu grupe i društvenim mrežama. Ian Tennant / Alamy / Profimedia

NJegova supruga Trejsi, s kojom je proveo više od četiri decenije u braku, istakla je da je svet izgubio izuzetnog gitaristu, ali da je njihova porodica ostala bez svog najvećeg oslonca. Otkrila je da mu ništa nije pričinjavalo veće zadovoljstvo od trenutaka kada su svi članovi porodice bili na okupu, zahvalivši obožavaocima širom sveta na podršci koju su im pružali tokom njegove bolesti.

Na audiciju došao zahvaljujući oglasu, a završio u istoriji muzike

Tejlorova karijera dobila je potpuno novi pravac 1980. godine, kada se javio na oglas objavljen u britanskom muzičkom časopisu "Melody Maker". Sa severoistoka Engleske stigao je u Birmingem, gde se pridružio grupi koja će svega nekoliko godina kasnije postati svetska senzacija.

Zajedno sa Sajmonom Le Bonom, Nikom Roudsom, DŽonom Tejlorom i Rodžerom Tejlorom postavio je temelje najuspešnije postave grupe Duran Duran.

Dok su upečatljivi modni izbori i raskošni spotovi britanskog sastava osvajali televizijske ekrane, Endijevi energični gitarski rifovi dali su njihovom prepoznatljivom pop zvuku rokersku oštrinu.

NJegov muzički potpis nose veliki hitovi poput "Hungry Like the Wolf", "Rio", "Girls on Film", "The Reflex" i "Save a Prayer", uz koje su odrastale brojne generacije.

Vrhunac njihove popularnosti obeležila je i numera "A View to a Kill", snimljena za istoimeni film o DŽejmsu Bondu iz 1985. godine. Iste godine nastupili su na čuvenom humanitarnom koncertu Live Aid.

Ipak, Tejlorovi muzički apetiti prevazilazili su granice matičnog sastava. Sa DŽonom Tejlorom, Robertom Palmerom i Tonijem Tompsonom osnovao je grupu The Power Station, a kasnije se posvetio i samostalnoj karijeri, komponovanju i producentskom radu.

Duran Duran napustio je 1986. godine, da bi se 2001. vratio povodom ponovnog okupljanja klasične postave. U bendu je ostao do 2006. godine, ali njegova saradnja s nekadašnjim kolegama nije bila završena. Učestvovao je i u snimanju šest numera sa albuma "Danse Macabre", objavljenog 2023. godine.

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Tešku dijagnozu godinama je čuvao od javnosti

Jedan od najznačajnijih trenutaka u istoriji grupe Duran Duran 2022. godine ostao je u senci tužnih vesti.

Kada je sastav primljen u Kuću slavnih rokenrola, Tejlor zbog zdravstvenog stanja nije mogao da prisustvuje svečanosti. Umesto njega, pred okupljenima je Sajmon Le Bon pročitao gitaristino pismo, iz kojeg je javnost prvi put saznala da se muzičar bori s metastatskim rakom prostate u četvrtom stadijumu.

Dijagnoza mu je postavljena još 2018. godine, četiri godine pre nego što je odlučio da o bolesti javno progovori.

Od dugogodišnjeg saradnika sada su se oprostili i članovi grupe Duran Duran, podsetivši na mladića koji je stigao u Birmingem s gitarom i nepokolebljivom verom u njihov zajednički uspeh. Istakli su da je upravo njegova energija doprinela tome da njihove pesme osvoje svet.

Zanimljivo je da, uprkos identičnom prezimenu, Endi, DŽon i Rodžer Tejlor nisu bili u rodbinskim odnosima.

Iza slavnog gitariste ostali su supruga Trejsi, s kojom se venčao 1982. godine, četvoro dece - Endru, DŽordžina, Betani i Izabela - i unuk Albi.

(Kurir)

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