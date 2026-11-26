Pevačica Jelena Karleuša, kojoj je nedavno ponovo izbrisan Instagram nalog, oglasila se ne društvenoj mreži X kako bi izrazila podršku uhapšenom Draganu J. Vučićeviću, ali i pecnula narodnog poslanika, glumca Bojana Dimitrijevića.

Foto: T. K./ATA images

Bojan Dimitrijević, poznatiji kao Pikac iz kultne serije "Vratiće se rode", izazvao je veliku pažnju medija još na konstitutivnoj sednici, kada je pokazao da je u torbi poneo bojanku, što je sada Jelena Karleuša spomenula u svojoj objavi.

Onaj Pikac “Gde lako matori” koji je prvo donosio bojanku u Skupštinu a sada se žali da mu je tamo veoma dosadno, može na primer i da učini uslugu ovom narodu, ne uzima više poslaničku platu i svoje mesto ustupi nekome kome je stalo do Srbije. Na primer🤷🏼‍♀️ — Jelena Karleuša (@karlinbich) November 25, 2026

- Onaj Pikac "Gde lako matori" koji je prvo donosio bojanku u Skupštinu, a sada se žali da mu je tamo veoma dosadno, može na primer da učini uslugu ovom narodu, ne uzima više poslaničku platu i svoje mesto ustupi nekome kome je stalo do Srbije. Na primer - napisala je pevačica.

"Ko o čemu, ku*va o poštenju"

Strasti između pevačice Jelene Karleuše i njenog doskorašnjeg prijatelja Bokija 13 se ne smiruju, naročito nakon njene izjave da su svi imali benefite družeći se sa njom.

Ova rečenica, ali i ona o moralu, nije promakla makedonskom šoumenu, koji je odmah reagovao na društvenoj mreži Instagram, gde je isprozivao Karleušu. Foto: ATA images/A. Ahel

"Nisam prodao obraz"

Boki nije mogao da prećuti nakon njenog oglašavanja u Šimanovcima, a gde je pričala o bivšim prijateljima i saradnicima, kao i kakvu su oni korist imali od njenog imena.

- Samo ti, sestro, nemoj o moralu, jer to je kao da Juda drži predavanje o lojalnosti! I da, tačno je, ja jesam eminentna javna ličnost, sa neuporedivo većim moralnim i ljudskim kapacitetima, integritetom i kredibilitetom! Za razliku od tebe, dobra vilo, ja nemam potrebu da glumim moralnu veličinu - napisao je Boki, pa dodao: Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Da te nešto naučim dobra, moralna vilo, moral nije ono što propovedaš pred publikom, već ono što pokazuješ kada se ugase kamere, a između morala i moralisanja postoji ogromna razlika. Ti si, nažalost,ostala zaglavljena u ovom drugom! I najvažnije je da nikada nisam prodao svoj obraz i stav za pare. I za kraj, citiraću upravo tebe: 'Ko o čemu, ku*va o poštenju' - napisao je Boki.

(Mondo)

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