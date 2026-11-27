Pevačica Neda Ukraden se još u detinjstvu sa roditeljima preselila u Sarajevo, gde je provela decenije i gradila život sve do 1992. godine. Nakon odlaska, Neda i njena naslednica nastavile su život u Srbiji, dok je pevačica u nekadašnjem komšiluku rasprodala celokupnu imovinu i prestala da posećuje stari kraj.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Imala kafić i bilijar klub

Stanovnici ovog sarajevskog naselja prisetili su se vremena kada je Neda tu vodila i privatni biznis, ali ističu da je vremenom nestao osećaj zajedništva.

- Aha, Neda Ukraden. Da, jeste tu imala ovaj kafić, koji je odmah iza ovog gde smo trenutno. Tu su bili bilijar i kafić. Pa šta da vam kažem za Nedu, ona je bila tu i, onda kad se desilo šta se desilo, rasprodala je sve i otišla. Mi nju ne doživljavamo kao našu sugrađanku jer je davno otišla - rekao je nekadašnji komšija.

"Na roditeljske sastanke dolazila tek kad se svi raziđu"

Na priču o pevačici nadovezala se i sugrađanka koja je delila školske klupe sa Nedinom ćerkom, otkrivajući kako se muzička zvezda tada postavljala prema okruženju.

- Ona jeste ovde živela i ćerka joj je tu išla u školu. Takođe, i ja sam išla s njenom ćerkom u školu. Pa šta da vam kažem... Neda je oduvek imala taj momenat da je ona zvezda, i tako se i ponašala. Evo jedne situacije koja vam govori o tom njenom karakteru. Ona nikad nije došla na roditeljski sastanak zajedno sa ostalim roditeljima u učionici. Uvek je dolazila kasnije i sama razgovarala s razrednim starešinom. Ako je, na primer, roditeljski sastanak u 17 časova, ona je dolazila u 18.30, kad se svi raziđu. Mislim, volim da slušam njenu muziku, ali starija ekipa iz ovog grada nije joj baš toliko naklonjena - navodi ova sagovornica. Foto: ATA images/A. Ahel

"Živele su u elitnom kraju i posvetila nam je pesmu"

Sa druge strane, pojedine komšije na taj period gledaju sa nostalgijom, svesne da je njihovo naselje nekada okupljalo brojne poznate ličnosti.

- Neda i njena ćerka su živele ovde dok nisu otišle dalje, to jest kod vas u Srbiju. Ovo je bilo tada elitno naselje, pa su mnoge zvezde ovde živele. Pa šta da vam kažemo za Nedu, posvetila nam je i pesmu (smeh). Hvala joj za to. Nemam ništa loše da kažem o njoj, ali znam da su joj njeni sugrađani nekad nešto zamerili. Ja se time ne bavim - izjavila je ranije još jedna bivša komšinica, a pevačica je nedavno pokrenula biznis.

(Kurir)

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