Urnebesna zabuna posle burnog noćnog izlaska dovela je Dušicu Jakovljević u situaciju o kojoj i danas priča sa osmehom. Tražeći prijatelja koji je te večeri nestao bez telefona, voditeljka je greškom dvadeset puta u zoru pozvala Dragana Taškovića Tašketa, supruga pevačice Viki Miljković. Kakav je bio epilog ovog nesporazuma i kako je reagovala folk zvezda kada joj se sutradan javila, Dušica je bez zadrške ispričala u jednoj emisiji.

Foto: M.M./ATAImages

- Dušice, navedi svoje najveće pijanstvo - rekao je voditelj u emisiji "Amidži šou".

- Moram da navedem Zlatibor, u jednom lokalu gde sam bila, koji se nalazi iza ćoška. Ja sam nastavila pravo i izgubila sam se. Ja se napijem od dve čaše vina - počela je Dušica, a potom nastavila anegdotom iz drugog provoda.

- Ja sam bila pre tri godine sa najboljim drugarima na splavu na Novom Beogradu, toliko smo bili veseli, svi su se ponapijali. Jedan je otišao i nije poneo telefon, za njim drugi, nismo znali gde su, ja sednem u kola, nisam bila pijana i ovaj nedostupan... Koga ću, ja uzmem da zovem 20 puta, piše na telefonu "Taske", ja ga zovem u pola pet ujutru i niko se ne javlja. Sledeći dan oko jedan meni zvoni telefon i piše: "Viki Miljković". Kaže ona: "LJubavi, pa zašto si zvala Tašketa u pola pet?" Meni je toliko bio blam. Pozdravljam ih puno - ispričala je Dušica Jakovljević jednom prilikom.

Foto: ATA images/M. M.

"Pao mi je vrh nosa"

Poznata voditeljka Dušica Jakovljević nedavno je privukla veliku pažnju svojih pratilaca nakon što se na društvenim mrežama pojavila sa nosom potpuno oblepljenim flasterima. Voditeljka je primetila da joj je pao vrh nosa, zbog čega se odlučila na ovaj neobičan potez.

- U poslednje vreme, s obzirom da je pao vrh nosa tračicama podvezujem, to sam videla na Instagramu i jako mi se dopada rezultat.

Dušica Jakovljević nam je rekla da će do estetskog zahvata na nosu doći, ali da je pre toga pred njom borba sa imunitetom, koju vodi već godinu dana: Foto: ATA images/A. Ahel

- Rešavam probleme koje imam godinu dana sa imunitetom. I neke druge o kojima sada ne bih govorila. Do intervencije nosa će doći, ali nakon što rešim sve probleme - naglasila je i da se sada mnogo bolje oseća:

- Sve ide ka dobrom, tačnije ka najboljem.

Devojkama je ovom prilikom dala i koristan savet:

- Mnoge devojke lepe flastere, rezultati su kratkotrajni, ali estetski lepi, meni se dopada,a pomaže mi i kod disanja.

(Kurir)

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