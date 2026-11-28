Kako je otkrio, nepoznata lica su tokom noći bacila nešto za šta se pretpostavlja da je bilo jače od petarde, a neprijatan zvuk probudio ih je iz sna.

Aca Kos je ispričao da se sve dogodilo oko jedan sat posle ponoći. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Mi mislimo pozitivno i ne želimo da nam takve situacije naruše mir. Istina je. To je sinoć bilo u jedan sat, spavali smo i mene je probudio taj zvuk i to je bilo jače od petarde, ali nisam taj koji treba da procenjuje da li je bila petarda ili nešto drugo. Jako neprijatan zvuk i to je bačeno prvo na ulaz, a posle toga u roku od minut je bilo još takvih pet zvukova i to nije nikome prijatno da čuje u sred noći, dok spava - rekao je Aleksandar Kos za „Blic“.

Govoreći o strahovima za bezbednost, Aca Kos istakao je da ne oseća strah i da veruje da je njihova bezbednost pod kontrolom nadležnih službi.

- Ne plašim se, tu sam sa Čedomirom i želim da verujem da je sve bezbedno za život, a ljudi koji su zaduženi za to se bave tim stvarima. Zgrada u kojoj živimo ima video-nadzor i kamere, a ja se ne plašim i slobodno se šetam i šetaću se slobodno dok god dišem - poručio je Kos za „Blic“. Foto: ATA images/A. Ahel

Nedavno je već bio incident u njihovoj zgradi

Podsetimo, 13. novembra došlo je do incidenta u stambenoj zgradi u kojoj žive, kada je nepoznata osoba maskirana u dostavljača pice pokušala da uđe u njihov stan.

„Oko jedan sat iza ponoći, nepoznata osoba pojavila se na našim vratima prerušena u dostavljača pice. Čedomir u tom trenutku nije bio u stanu. Bio je na putu i još nije stigao kući. Ja sam ga čekao sa prijateljem, jer je bilo planirano da njih dvojica obave poslovni razgovor sa ljudima iz Amerike“, ispričao je Kos.

(Telegraf.rs)

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