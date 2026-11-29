Jedan od naših najboljih glumaca svih vremena Aleksandar Berček tokom duge i bogate karijere ostvario je na desetine fantastičnih uloga i dobio prestižna umetnička priznanja. I pored toga nikada nije želeo da se eksponira u medijima. Intervjue i danas retko daje, a o privatnom životu skoro da nikad ne govori.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Berček je poznat po tome da retko daje intervjue pogotovo one u kojima govori o svom privatnom životu. Međutim, dosta toga o svojoj porodici otkrio je u emisiji "TV lica kao sav normalan svet", gde je pričao o roditeljima i detinjstvu koje je obeležilo siromaštvo.

Poznato je da se dva puta ženio. Sa prvom suprugom Svetlanom dobio je Nikolu i Milicu. Druga supruga Ana, Berčekova je koleginica, glumica, a sa njom ima Minu i Miloša.

- Nisam mnogo bio sa decom dok su odrastali, na moju nesreću. To mi je velika žalost, ali takav je bio sticaj okolnosti - poverio se u razgovoru sa Tanjom Petarnek, a na pitanje da li su deca dolazila da ga gledaju u pozorištu, u šali je odgovorio:

Foto: Milan Maričić/ATA images

- Mislim da oni ni ne znaju da sam glumac. Nisam ih vaspitavao po sistemu “idemo da podržimo tatu”. Tek sada, kada su malo ostarili, traže mi neki put karte za premijere - rekao je glumac.

(Blic)

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