Biljana Obradović prošla je put pun izazova, predrasuda i velikih profesionalnih preokreta. U razgovoru za "Kurir" televiziju u emisiji "Neispričano" autorke i voditeljke Jelene Pejović, na početku intervjua govorila je o počecima na televiziji, susretima sa DŽordžom Klunijem i drugim poznatim ličnostima.

Kako ste počeli da vodite emisiju "Siti" (City)?

- Izuzetno mi je drago kada pričam o "Sitiju". LJudi me i danas zaustavljaju i pitaju kada ću ponovo da vodim "Siti" i "Siti klub". To su bila teška vremena, ali bude posebne emocije. Bila sam jedna devojčica koja je ličila na Klaudiju Šifer, ali je na audiciju došla kao "13. prase". Tada sam imala 19 godina i, kada se "Siti" pojavio, upravo sam upisivala fakultet. Razmišljala sam da li da upišem novinarstvo ili Filološki fakultet i odlučila sam se za novinarstvo. Foto: ATA images / Antonio Anhel

Kada se pojavila prva ekipa - Boško, Aleksandra, Marijana i Stanko - to je za mene bilo fascinantno. Tada sam pomislila: "Bože, koliko bih volela da radim jednu takvu emisiju!" Bog čuje, pa me je jednog februara 1998. godine, kada sam bila bolesna, pozvao na audiciju. Pink je tada bio preko puta moje zgrade i gledala sam ga sa prozora. Pozvali su me na audiciju za reklamu. Zapravo, nisu želeli da otkrivaju šta je poenta, da se mi ne bismo pripremali. Došli smo, a oni su nam rekli: "Ovo je audicija za reklamu. Radite za "Hello" top-listu koju vode Boško i Stanko." Dali su nam papir sa dve rečenice. Tada nije bilo interneta, pa smo morale same da smislimo šta ćemo reći.

Pošto sam zaista podsećala na Klaudiju Šifer, što mi i danas govore (smeh), rekla sam: "Dobar dan, ja nisam Klaudija Šifer, ja sam Biljana Obradović i ovo je novo izdanje emisije 'Hello' top-liste". Zahvalili su mi se i rekli da izađem iz studija. Bila sam toliko tužna jer sam tek upisala novinarstvo. Pomislila sam: "Da li je moguće da si upropastila ovakvu šansu?" Devojke su ulazile i izlazile, a ja sam sedela u nekom ćošku. Nakon sat vremena izašla je Milica Mitrović, pružila mi ruku i rekla: "Čestitam ti! Ti si novo lice emisije 'Siti'." Nisam verovala šta mi se dešava.

Odmah su me bacili u vatru. Boško me je sutradan pozvao u devet sati i rekao da u 13 časova imam intervju sa Goranom Bregovićem. Pripremila sam se, ali tada nije bilo društvenih mreža i interneta, da se sve sazna brzo i lako, već je priprema za intervju išla mnogo teže nego danas. Otišla sam, a nisam ni znala kakav intervju treba da uradim. Počela sam od njegovih početaka i grupe "Jutro", iz 1977. godine, kada sam se ja rodila. On mi kaže: "Šta ti, bona, mene pitaš stvari iz zagrobnog života?" Ja sam stala, gledam levo-desno, pa mu ponovo postavim neko pitanje, a on počne da mi priča kako njegova žena mora da ide na pijacu zbog tih i tih para. Uglavnom, shvatila sam da moram da skratim priču jer je trebalo samo da najavim njegov koncert. Foto: ATA images/A. Ahel

Tada sam, praktično, navukla traume od Gorana Bregovića i narednih deset godina nisam radila intervju s njim. Za sve ovo vreme, tokom 30 godina, srela sam ga samo jednom, u Monaku, 15-20 godina kasnije. Pitala sam ga da li me se seća, a on je rekao da me zna. S druge strane, to bacanje u vatru donosilo nam je mnogo dobrog. Bilo je i lapsusa pred kamerama, ipak su to bile emisije uživo.

Vrlo brzo ste napravili veliki korak u karijeri. Odlučili ste da odete u Holivud i na Kanski festival, da konkurišete za propusnicu za crveni tepih i šaljete VHS kasete sa svojim materijalom kako bi došla do intervjua sa najvećim američkim zvezdama. Kako ste se usudili na takav potez? Foto: ATA images/A. Ahel

- Kako i sama kažeš, bilo je jako teško. Sankcije, Milošević, vize, nije bilo avionskog saobraćaja iz Srbije, pa se moralo ići u druge zemlje da bi se otputovalo. Ali postojala je ta moja želja da radim intervjue i upoznam sve te ljude. Ako me sada pitaš kako i zašto, pojma nemam. Samo sam sledila svoj unutrašnji osećaj.

Meni su tada sve te žene - Naomi Kembel, Klaudija Šifer, Sindi Kraford - bile fascinacija, kao i mnogim mladim devojkama. Mi tada nismo mogli ni da kupujemo "Vog"; krijumčarili su nam ga i donosili u zemlju. Potpuni kolaps. Kako sam to osmislila? Tada se pojavila čuvena modna agencija "Forma Viva". Napravila sam biznis-plan, pokucala na vrata pokojne Marije Savić i Mirjane i rekla: "Dobar dan, ja sam Biljana Obradović i želela bih da budem vaš PR. Ovo je moj biznis-plan." Imala sam 19 godina i izgledala sam onako mršavo i tanano. One su pogledale moj plan i oduševile se. Foto: ATA images/D. Milenković

Počela sam da radim s njima, a moja dva-tri svetska pojavljivanja bila su upravo na "Elit model luku", gde sam intervjuisala DŽona Kazablankasa, čoveka koji je radio sa Stingom, kao i različite svetske zvezde. Međutim, to mi je dosadilo nakon dve-tri godine, pa sam se pitala kako da odem na Nedelju mode - u Pariz, NJujork, London... Uzela sam 40 VHS kaseta, presnimila sve svoje intervjue, zamolila prijatelje iz Londona da mi pronađu adrese najvećih modnih kuća, sve to spakovala, roditelji su mi pomogli i poslala sam kutije poštom.

Fora je bila u tome što tada odgovor ne dobijaš. Morao si da odeš na lice mesta, budeš tamo deset dana, pa šta dobiješ - dobiješ. I tako, godinu za godinom, išla sam na revije i na kraju prešla u Pariz. Želela sam da ne prolazim kroz bekstejdž.

Tada su neke naše manekenke išle tamo i znam da su neke moje koleginice u bekstejdžu radile intervjue. Ne, ja sam želela da mi na hotel stigne pozivnica kuća "Šanel", "Pako Raban", Žan Pol Gotje. Time sam se ponosila. Kao novinarka iz Srbije, koja je tada bila zatvorena, dobijala sam pozivnice za sve te revije. Posle nekoliko godina prešla sam na film. Ja sam Lav-Jarac i to je tako kod mene. Onda sam osmislila kako da intervjuišem DŽordža Klunija.

Ko vas je tada finansijski podržao? Da li su Milica i Željko imali sluha za to i koliko im je to značilo?

- Imala sam veliku podršku kada je reč o emitovanju priloga. Tada je bilo baš ludo vreme. Morala sam sama da nalazim sponzore, da idem od vrata do vrata i tražim sponzorstvo. To je tek težina posla, jer sam nosila mačku u džaku. Idem, a ne znam šta ću da donesem. Na kraju se sve isplatilo, ali verovali su mi. Foto: ATA images/A. Ahel

Mnogo puta se kasnije dešavalo da sav novac koji zaradim uložim u posao. Umesto da od te crkavice kupim sebi tašnu i cipele, stavljala sam novac sa strane. Od onoga što sam tako štedela, nakon 15-20 godina mogla sam da kupim jedan stan. Vladaju predrasude da je meni sve dato na tacni, ali to nije istina. Sama sam nalazila intervjue, plaćala snimatelje, avionske karte i hotele, ali sam imala mogućnost da sve emitujem na Pinku. Morala sam sama da tražim sponzore, da ih ubedim da mi veruju i da poveruju u ono što im pričam.

Nakon sveta mode prelazite na crveni tepih i film.

- Da, i to u vreme kada nije postojao internet. Tada si imao tri kanala, a ti si novinar koji dolazi iz Srbije. Moj najveći san bio je da intervjuišem DŽordža Klunija jer mi se mnogo sviđao (smeh). Godinu dana sam pričala da ću na kraju karijere raditi intervju s njim. Ceo Beograd mi se smejao. Godine 2000. nismo imali ni za paštetu, a ja pričam o Kluniju.

Nakon godinu dana dobila sam poziv da idem u Berlin i radim intervju s DŽordžom Klunijem. Nisam verovala šta mi se dešava. Otišla sam tamo 2002. godine, a on je bio u šoku. Srbija je bila pod žestokim sankcijama i nije mogao da veruje kada sam ušla na intervju. Toliko sam želela da sve uradim perfektno da sam vežbala i njujorški akcenat. Nije mogao da veruje da sam žena iz Srbije. Još sam se tada sredila, obukla crno odelo, bila sva sofisticirana, a on mi kaže: "Ne mogu da verujem da si iz Srbije. Srpkinje zamišljam kao brkate žene sa nožem u ruci." To je bila propaganda. Tako su nas tada doživljavali. Foto: Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Neskromno, a možda i nije, zaista sam tih deset godina bila ambasador Srbije. Do 2009. godine radila sam po četiri-pet filmova i oko 50 intervjua godišnje...

Na vrhuncu slave i karijere, 2007. godine, odlučujete se na radikalan i neizvestan korak: odlazite sa Pinka, osnivate svoju produkciju u malom stanu i pokrećete emisiju "Biljana za vas".

- Pre nego što sam dala otkaz, u februaru 2008. godine, uradila sam i intervju sa Paris Hilton. Godinu dana ranije pokrenula sam "Biljana za vas", ali u tom trenutku nije bilo prostora na Pinku, pa se emisija emitovala subotom u 12 sati. Međutim, kao televizijski čovek znala sam da, čak i da se skinem gola i pojavim u podne u subotu na televiziji, neću imati dobar rejting. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Onda je usledila sudbina dok sam čekala da se nešto promeni. Taj intervju sa Paris Hilton bio je veoma jak. Teška srca dala sam Milici i Željku otkaz i pokrenula svoju produkcijsku kuću, sa idejom da emisiju "Biljana za vas" postavim na nacionalnu stanicu bez nacionalnog repetitora. Emisije smo slali VHS-om, a oni su ih prosleđivali po celoj Srbiji. Svi su mislili da ću propasti, ali se emisija malo-pomalo emitovala na 40-50 lokalnih stanica, a ja sam nastavila da radim svetske intervjue.

I tada se dešavalo da se televizije gase, pojavljuju nove, pa se i one gase - stalno neki emisioni rolerkoster. Ali emisija traje i danas, postala je kultna. Često me pitaju da li je mogla da se emituje na nekoj nacionalnoj stanici, ali ja nikada nisam jurila rejting, već kvalitet - govorila je Biljana u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji.

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