Holivudska glumica Hilari Svonk (52) očekuje treće dete sa suprugom Filipom Šnajderom. Srećnu vest objavila je na Instagramu na kreativan i neodoljiv način, a snimak je oduševio njene pratioce.

Zvezda serije „Yellowjackets“ podelila je video u kojem ona, suprug i njihovi blizanci plešu u mraku, sa svetlećim štapićima zalepljenim za telo. Foto: HFPA Photographer / PictureLux / Profimedia

Dok Filip i deca uživaju u plesu, pojavljuje se i Hilari, koja pokazuje trudnički stomak. Na njemu se nalazi i mali svetleći štapić, koji predstavlja bebu koju par očekuje.

Glumica je uz snimak ostavila duhovit opis, nagoveštavajući da bi beba mogla da stigne tokom zime.

„Mnogi me pitaju na kom sledećem projektu radim. Ovaj izlazi u decembru“, napisala je Hilari, uz emotikone bebe i srca.

Objava je brzo privukla pažnju, a glumica je na ovaj način još jednom pokazala da ume da spoji humor i porodičnu sreću.

Hilari Svonk je prvi put postala majka u aprilu 2023. godine, kada je sa suprugom Filipom dobila blizance, ćerku Ajju i sina Oma.

Glumica je ranije otvoreno govorila o radosti koju joj je donelo majčinstvo, a sada njihovu porodicu očekuje još jedno veliko životno poglavlje.

Vest o trećoj bebi označava novo uzbudljivo razdoblje za glumicu i njenog supruga, koji će uskoro ponovo proširiti porodicu.

(Kurir)

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