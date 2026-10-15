Holivudska glumica Hilari Svonk (52) očekuje treće dete sa suprugom Filipom Šnajderom. Srećnu vest objavila je na Instagramu na kreativan i neodoljiv način, a snimak je oduševio njene pratioce.

Zvezda serije „Yellowjackets“ podelila je video u kojem ona, suprug i njihovi blizanci plešu u mraku, sa svetlećim štapićima zalepljenim za telo.

 

Foto: HFPA Photographer / PictureLux / Profimedia

 

 

Dok Filip i deca uživaju u plesu, pojavljuje se i Hilari, koja pokazuje trudnički stomak. Na njemu se nalazi i mali svetleći štapić, koji predstavlja bebu koju par očekuje.

Glumica je uz snimak ostavila duhovit opis, nagoveštavajući da bi beba mogla da stigne tokom zime.

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„Mnogi me pitaju na kom sledećem projektu radim. Ovaj izlazi u decembru“, napisala je Hilari, uz emotikone bebe i srca.

Objava je brzo privukla pažnju, a glumica je na ovaj način još jednom pokazala da ume da spoji humor i porodičnu sreću.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Hilari Svonk je prvi put postala majka u aprilu 2023. godine, kada je sa suprugom Filipom dobila blizance, ćerku Ajju i sina Oma.

Glumica je ranije otvoreno govorila o radosti koju joj je donelo majčinstvo, a sada njihovu porodicu očekuje još jedno veliko životno poglavlje.

Vest o trećoj bebi označava novo uzbudljivo razdoblje za glumicu i njenog supruga, koji će uskoro ponovo proširiti porodicu.

(Kurir)

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