Gostujući u popularnoj televizijskoj emisiji kod DŽejmsa Kordena, poznati glumac Kristof Valc, dobio je od voditelja sasvim neočekivano pitanje: Na kom se jeziku po njegovom mišljenju najbolje i najefektnije psuje?

Odgovor je stigao doslovno "kao iz topa" – bez sekunde razmišljanja i sa širokim osmehom na licu: "Na srpskom!" Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

"Izobličiš se dok to izgovaraš"

Objašnjavajući zašto smatram da je baš srpski jezik šampion u ovoj kategoriji, glumac je nasmejao sve u studiju slikovitim opisom samog čina izgovaranja naših psovki.

– Prosto se izobličiš dok to izgovaraš! – rekao je kroz smeh, a zatim demonstrativno napravio čudnu, energičnu mimiku lica kako bi dočarao svu strast i silinu kojom se psovke izgovaraju na ovim prostorima.

NJegova grimasama i iskrena reakcija izazvale su lavinu smeha i aplauz publike u studiju, ali i pokrenule prave komentare na društvenim mrežama, gde su mnogi iz regiona sa oduševljenjem potvrdili da je glumac pogodio u sam centar!

Igrao Srbina Dušana u američkom filmu

Ne čudi da je Volc upoznat sa srpskim jezikom, jer je pre izvesnog vremena igrao - upravo Srbina. U pitanju je film "Downsizing" u kojem igraju Met Dejmon, Kristof Valc, DŽejson Sjudekis i drugi.

Film govori o tome šta bi se desilo da, kao što je u filmu jedan norveški naučnik izumeo, postoji formula koja smanjuje ljude na visinu od desetak centimentara.

Uz obećanje da će imati bolji život, jedan običan čovek Pol, kojeg igra Met Dejmon sa suprigom Odri (Kristin Vig) pristaje da napusti stresni život u Omahi i preseli se u novu, manju zajednicu. Na malom putovanju u novi život srešće i Srbina Dušana Mirkovića, kojeg igra dvostruki dobitnik Oskara i Bondov negativac Kristof Volc.

(Mondo)

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