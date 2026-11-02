Željko Mitrović je pre nekoliko dana raspustio je čitav Teatar Odeon. Čak 150 ljudi ostalo je bez posla, a kako je najavio moraće da otpusti još 1.000 njih.

Sanja Marinković ostala je bez funkcije u Teatru Odeon, gde je bila zadužena za odnose s medijima, ali je otkrila da ima stalno zaposlenje na Pink televiziji. Foto: M.P./ATAImages

Ona se sada oglasila i otkrila da nije dobila otkaz.

- Ja sam stalno zaposlena u Pink Media Grup kao novinar autor. Ja nisam dobila otkaz. Hvala što brinete - poručila je Sanja za "Republiku".

Željko Mitrović: "Moraću da otpustim 1.000 ljudi"

Kako je vlasnika Pinka naveo na društvenoj mreži Instagram, 150 ljudi je ostalo bez posla, a moraće da otpusti još oko 1.000 ljudi. Foto: ATA images/A. Ahel

- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje jos nisu stigle do "zelene grane". Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žeks - napisao je Željko Mitrović.

Podsetimo, Sanja Marinković već dugi niz godina uređuje i vodi popularnu emisiju "Magazin in", a pre više od godinu dana dobila je novu funkciju. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ona je tada postala PR Teatra Odeon, a nedavno je govorila i o svom angažmanu istakavši da nije razmišljala o drugoj profesiji sem novinarske i da je time želela da se bavi još od osnovne škole.

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