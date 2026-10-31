Današnje vođenje ove centralne informativne emisije na Javnom servisu Srbije povereno je Miljani Lazić.
Naime, Miljana Lazić je dugogodišnja novinarka i spikerka vesti na RTS-u.
Borivoje Uskoković smenio urednike u Informativnom programu
Podsetimo, prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoja Uskokovića, sa dužnosti urednika redakcija smenjeni su: Dopisništva Vesna Šiljegović, Regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, Sajta Zoran Stanojević i Dijaspore Suzana Gvozdenović. Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19.30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.
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