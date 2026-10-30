Upravni odbor Radio-televizije Srbije konstatovao je ostavku Manje Grčić na mesto generalnog direktora RTS-a i započeo hitnu proceduru izbora vršioca dužnosti generalnog direktora. Upućen je poziv zainteresovanim zaposlenima da podnesu prijave do 2. novembra.

Upravni odbor Radio-televizije Srbije saopštio je da je na današnjoj sednici konstatovao ostavku Manje Grčić na mesto generalnog direktora Javne medijske ustanove RTS.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu za zakonom, UO je započeo hitnu proceduru izbora vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a.

Dodaje se da je prvi korak bio razgovor sa predstavnicima reprezentativnih sindikata RTS-a. Foto: Z. Jovanović

- Da bi proces izbora vršioca dužnosti generalnog direktora bio sproveden na najbolji mogući način, Upravni odbor je pozvao zainteresovane zaposlene u RTS-u koji ispunjavaju uslove iz člana 25. Zakona o javnim medijskim servisima da podnesu prijave do ponedeljka, 2. novembra u 17 časova - navode iz Upravnog odbora RTS-a.

Ističe se da će Upravni odbor u najkraćem mogućem roku razmotriti prijave i doneti odluku o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora, do kada će poslove iz nadležnosti generalnog direktora vršiti lice ovlašćeno za zastupanje Dejan Jovanović, zamenik generalnog direktora.

Ko su kandidati?

Tri reprezentativna sindikata na RTS-u predložila su danas na sednici Upravnog odbora za v.d. direktora Predraga Šarčevića, urednika na Radio Beogradu.

Kako je rečeno, predstavnici sindikata otišli su na sednicu UO i izneli svoj predlog, a potom su napustili sednicu. Foto: N. Skenderija

- Rečeno je da ima više kandidata. Oni će o njima glasati - kaže sagovornik Nove.

Klanšček tvrdi suprotno

Predsednik Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) Branislav Klanšček izjavio je juče da do tada nije održana elektronska sednica tog tela niti je za vršioca dužnosti generalnog direktora izabran dosadašnji zamenik direktora Dejan Jovanović.

- Vrlo odgovorno tvrdim da večeras (29.10) nije bilo nikakve, niti redovne niti elektronske sednice Upravnog odbora, niti je doneta takva odluka - rekao je Klanšček.

On je naveo da Upravni odbor, u skladu sa zakonom, mora da reaguje nakon ostavke generalne direktorke Manje Grčić, ali da odluka o imenovanju vršioca dužnosti nije doneta i da o tome nije ni raspravljano. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Klanšček je rekao da će se članovi Upravnog odbora sastati u petak i razmotriti izbor novog vršioca dužnosti, ali je ocenio da će to biti teško jer kandidat mora da ispunjava sve uslove propisane za generalnog direktora, uz dodatni uslov da bude iz reda zaposlenih u RTS.

Kako je naveo, potrebno je utvrditi koliko zaposlenih ispunjava te kriterijume, među kojima je i deset godina rada na rukovodećim mestima, kao i razgovarati sa potencijalnim kandidatima.

FoNet je ranije danas objavio da je na elektronskoj sednici Upravnog odbora RTS, nakon ostavke Manje Grčić, za vršioca dužnosti generalnog direktora izabran Dejan Jovanović, a za glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković.

Manja Grčić imenovana je na mesto generalne direktorke RTS-a u februaru ove godine, na mandat od pet godina.

Velika smena na RTS

Pored ostavke generalne direktorke, smenjeni su i urednici Informativnog programa na Radio televiziji Srbije (RTS).

Prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog progama Borivoja Uskokovića, smenjeni su sa dužnosti urednika redakcija: Dopisništva Vesna Šiljegović, Regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, Sajta Zoran Stanojević i Dijaspore Suzana Gvozdenović. Foto: ATA images/A. Ahel, Z. Jovanović

Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19 i 30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.

Prethodno je Manja Grčić podnela Upravnom odboru ostavku na mesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.

Pre podnošenja ostavke smenila je Bojanu Mlađenović sa mesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mesto dođe Borivoje Uskoković.

(RTS/N1)