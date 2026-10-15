Vladimir Vuletić preminuo je u 48. godini, a njegovo beživotno telo pronađeno je u sauni u njegovom stanu u Beogradu. Predavao je Rimsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Podsećamo, tužilaštvo je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Tumor hipofize

Vladimir Vuletić je dugo patio je od ozbiljnih bolesti. U mladosti, sa nešto više od 20 godina, dijagnostikovan mu je tumor hipofize. Foto: P. Milošević

To je prvi put da se profesor Vuletić našao u teškoj zdravstvenoj situaciji, a operacija kojoj je podlegao, predstavljala je veliki rizik. Jedan lekar prihvatio je da, uprkos riziku, tada operiše Vuletića i odstranio deo hipofize, čime mu je spasio život, piše "Telegraf".

Posledice operacije tumora hipofize, Vuletića su pratile decenijama.

Problemi sa disanjem

Zbog poremećaja disanja tokom sna, Vuletić je morao da koristi aparat koji mu je pomagao da normalno diše dok spava. Sa tim problemom živeo je još od mladosti, a ljudi iz njegovog okruženja znali su da je uz sebe često nosio medicinsku opremu. Foto: M. Vukadinović

Zdravstveno stanje bilo je poznato i pojedinim fudbalerima Partizana, kao i novinarima koji su pratili crno-bele tokom priprema, u vreme kada je Vuletić obavljao funkciju potpredsednika kluba. Sa sobom je, kako se navodi, nosio i aparaturu tešku oko 20 kilograma.

Dijabetes tip 2

Pored problema sa disanjem, borio se i sa dijabetesom tipa 2, zbog kojeg je morao da vodi računa o nivou šećera u krvi i da uz sebe ima insulin.

Gotovo tri decenije Vladimir Vuletić živeo je sa hroničnim bolestima, ali uprkos svemu nastavio je da se bavi svojim poslom i da bude prisutan u javnom životu.

Foto: P. Milošević

Mnogi nisu ni bili svesni koliko je ozbiljne zdravstvene probleme imao i sa kakvim se izazovima svakodnevno suočavao. Uzrok smrti biće poznat nakon što budu završeni naloženi postupci i utvrđene sve relevantne okolnosti.

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