Automobil, koji je prethodno primećen i na području Slavonskog Broda, na haubi je imao istaknutu rusku zastavu. Na staklima su se nalazile različite nalepnice, dok je na suvozačevim vratima bio prikazan krst.

Vozač kažnjen sa 700 evra

Policijska uprava brodsko-posavska potvrdila je da je protiv vozača pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira.

Izrečena mu je novčana kazna od 700 evra, koju je odmah platio na mestu prekršaja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Dana 15. oktobra, oko 11.30 časova, na auto-putu A3 u blizini Slavonskog Broda kontrolisan je putnički automobil kojim je upravljao 45-godišnji nemački državljanin. Na automobilu je, na vidljivom mestu, istakao simbol u obliku nalepnice zastave strane države, kao i crtež neprimerenog sadržaja, čime je narušio javni red i mir, odnosno uvredio osećanja građana", saopštila je policija.

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Iz policije su dodali da je prekršena odredba zakona prema kojoj će svako ko na javnom mestu izvođenjem ili reprodukovanjem pesama, kompozicija i tekstova, odnosno nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika ili crteža narušava javni red i mir, biti kažnjen novčanom kaznom od 700 do 4.000 evra ili zatvorom do 30 dana.

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