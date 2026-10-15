- Naš branjenik je zatražio međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. Proces je takav da to sad ide na preispitivanje u MUP, a prvo Hrvatska mora da utvrdi svoju nadležnost za postupanje po njegovom zahtevu - rekao je Gržić.

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- Ako Hrvatska utvrdi da je nadležna, onda će ispitati našeg branjenika, zatražiti da se dostavi odgovarajuća dokumentacija i pristupiće sprovođenju tog postupka - objasnio je.

Žuravljov je uhapšen na osnovu evropskog naloga, a postupak njegove predaje nemačkim vlastima još nije okončan, jer se čeka odluka Visokog krivičnog suda o žalbi na izručenje, koje je niži sud odobrio.

U Hamburgu je danas počelo suđenje za miniranje Severnog toka, a na optuženičkoj klupi za sada je samo Ukrajinac Serhij Kuznjecov.

(RTL)

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