U saopštenju ruske bezbednosne agencije stoji da je Imai "operativnim merama prikupljao i čuvao informacije o odbrambenim sposobnostima zemlje sa namerom da ih, po nalogu nacionalne obaveštajne službe, preda za korišćenje protiv sigurnosti Ruske Federacije".
FSB je objavio i snimak hapšenja na kojem se vidi upad maskiranih agenata u hotelsku sobu. Agenti stavljaju lisice muškarcu koji leži na podu, objašnjavaju mu razloge hapšenja, sprovode pretres pa ga potom izvode iz zgrade i prate do aviona. Jedan od agenata na snimku tvrdi da je novinar prikupljao podatke o regrutaciji vojnika po ugovoru i mobilisanih vojnika sa Kurilskih ostrva za rat u Ukrajini.
Juki Imai već je prebačen u Moskvu, gde mu je sud u Lefortovu odredio istražni pritvor od najmanje dva meseca. Za to vreme biće smešten u zatvoru Lefortovo. Rusko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je pokretanje kaznenog postupka zbog špijunaže prema članu 276. Kaznenog zakona. Početak suđenja zakazan je za 12. decembar, a Imai se suočava sa kaznom od 10 do 20 godina zatvora.
Profil uhapšenog novinara
Prema ruskim medijima, Juki Imai ima 34 godine. Akreditovan je pri ruskom ministarstvu spoljnih poslova i u Rusiju putuje od 2014. godine. Ovog leta boravio je u Primorskom kraju i učestvovao u ekspediciji na lokacije bivših logora za japanske ratne zarobljenike iz sovjetsko-japanskog rata 1945.
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U septembru je za Hokaido Shimbun pripremao prilog o spomeniku u Habarovsku podignutom u čast pobede u Velikom otadžbinskom ratu nad militarističkim Japanom. Poslednji članak objavio je u oktobru, a tema mu je bila prisutnost Severnokorejaca u to, regionu.
Hokaido Shimbun je uticajan japanski list koji redovno prati zbivanja na Sahalinu i Kurilskim ostrvima i odnose Rusije, Japana i Severne Koreje. Imaijevo hapšenje prvo je privođenje stranog novinara od 2024. godine. Tada je u velikoj razmeni zarobljenika između Rusije i SAD oslobođen novinar Vol Strit DŽurnala Evan Gerškovič, koji je bio osuđen na 16 godina zatvora zbog špijunaže.
Ruske službe bezbednosti su 2019. u Vladivostoku privele i japanskog reportera agencije Kjodo NJuz, takođe pod optužbom za prikupljanje obaveštajnih podataka. Novinaru je tada naređeno da napusti Rusiju u roku od 72 sata.
Reakcija Japana
Japanska vlada zatražila je od Moskve pojašnjenje okolnosti i razloga hapšenja Jukija Imaija. Glavni advokat kabineta Minoru Kihara rekao je da japanske vlasti nisu uspele da stupe u kontakt sa novinarom i da za hapšenje nisu znale do službene objave.
"Japanska ambasada u Moskvi i generalni konzul u Južno-Sahalinsku pozvali su ruske vlasti da odmah dostave informacije i zagarantuju humano, pravedno i nepristrasno postupanje", izjavio je ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi.
Prema informacijama lokalnih medija iz diplomatskih izvora, japansko ministarstvo spoljnih poslova planira da pozove ruskog ambasadora Nikolaja Nozdrijeva, uloži protest i zatraži oslobađanje novinara.
Hapšenje u kontekstu narušenih odnosa
Odnosi Rusije i Japana decenijama su opterećeni sporom oko suvereniteta nad Kurilskim ostrvima. Zbog tog nerešenog pitanja dve države nikad nisu potpisale mirovni sporazum kojim bi i formalno bio okončan Drugi svetski rat.
Japan je 2022. osudio rusku invaziju na Ukrajinu i pridružio se zapadnim sankcijama protiv Moskve. U avgustu ove godine Vladimir Putin prvi put je posjetio Kurilska ostrva, na čiji deo Japan polaže pravo, a Tokio je na tu posetu odgovorio oštrim protestom.
Dodatnu napetost uneo je i zahtev ruskog državne advokatske kancelarije od pre nedelju dana, kojim se od Holandije traži izručenje predsednice Međunarodnog kaznenog suda, japanske sudinice Tomoko Akane. Japanska vlada taj je potez ocenila neprihvatljivim i nepravednim.