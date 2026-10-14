U saopštenju ruske bezbednosne agencije stoji da je Imai "operativnim merama prikupljao i čuvao informacije o odbrambenim sposobnostima zemlje sa namerom da ih, po nalogu nacionalne obaveštajne službe, preda za korišćenje protiv sigurnosti Ruske Federacije".

FSB je objavio i snimak hapšenja na kojem se vidi upad maskiranih agenata u hotelsku sobu. Agenti stavljaju lisice muškarcu koji leži na podu, objašnjavaju mu razloge hapšenja, sprovode pretres pa ga potom izvode iz zgrade i prate do aviona. Jedan od agenata na snimku tvrdi da je novinar prikupljao podatke o regrutaciji vojnika po ugovoru i mobilisanih vojnika sa Kurilskih ostrva za rat u Ukrajini.

Juki Imai već je prebačen u Moskvu, gde mu je sud u Lefortovu odredio istražni pritvor od najmanje dva meseca. Za to vreme biće smešten u zatvoru Lefortovo. Rusko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je pokretanje kaznenog postupka zbog špijunaže prema članu 276. Kaznenog zakona. Početak suđenja zakazan je za 12. decembar, a Imai se suočava sa kaznom od 10 do 20 godina zatvora.

A correspondent for the Japanese newspaper Hokkaido Shimbun in Yuzhno-Sakhalinsk in Russia’s Far East has been detained on suspicion of espionage, transported to Moscow and placed in custody, the FSB said: https://t.co/QIlz7lMofx Video: Russian Federal Security Service/TASS https://t.co/xPutGdtLob — TASS (@tassagency_en) October 13, 2026

Profil uhapšenog novinara

Prema ruskim medijima, Juki Imai ima 34 godine. Akreditovan je pri ruskom ministarstvu spoljnih poslova i u Rusiju putuje od 2014. godine. Ovog leta boravio je u Primorskom kraju i učestvovao u ekspediciji na lokacije bivših logora za japanske ratne zarobljenike iz sovjetsko-japanskog rata 1945.

U septembru je za Hokaido Shimbun pripremao prilog o spomeniku u Habarovsku podignutom u čast pobede u Velikom otadžbinskom ratu nad militarističkim Japanom. Poslednji članak objavio je u oktobru, a tema mu je bila prisutnost Severnokorejaca u to, regionu.

Hokaido Shimbun je uticajan japanski list koji redovno prati zbivanja na Sahalinu i Kurilskim ostrvima i odnose Rusije, Japana i Severne Koreje. Imaijevo hapšenje prvo je privođenje stranog novinara od 2024. godine. Tada je u velikoj razmeni zarobljenika između Rusije i SAD oslobođen novinar Vol Strit DŽurnala Evan Gerškovič, koji je bio osuđen na 16 godina zatvora zbog špijunaže.

Russia arrests Japanese journalist for espionage Man accused of working for Japanese intelligence service and collecting defence data Media reports suggest criminal case and pre-trail detention @BislaDiksha has more https://t.co/2fUx6cgo7s — WION (@WIONews) October 14, 2026

Ruske službe bezbednosti su 2019. u Vladivostoku privele i japanskog reportera agencije Kjodo NJuz, takođe pod optužbom za prikupljanje obaveštajnih podataka. Novinaru je tada naređeno da napusti Rusiju u roku od 72 sata.

Reakcija Japana

Japanska vlada zatražila je od Moskve pojašnjenje okolnosti i razloga hapšenja Jukija Imaija. Glavni advokat kabineta Minoru Kihara rekao je da japanske vlasti nisu uspele da stupe u kontakt sa novinarom i da za hapšenje nisu znale do službene objave.

"Japanska ambasada u Moskvi i generalni konzul u Južno-Sahalinsku pozvali su ruske vlasti da odmah dostave informacije i zagarantuju humano, pravedno i nepristrasno postupanje", izjavio je ministar spoljnih poslova Tošimicu Motegi.

Foto: Mikhail Metzel/Zuma Press/Profimedia

Prema informacijama lokalnih medija iz diplomatskih izvora, japansko ministarstvo spoljnih poslova planira da pozove ruskog ambasadora Nikolaja Nozdrijeva, uloži protest i zatraži oslobađanje novinara.

Hapšenje u kontekstu narušenih odnosa

Odnosi Rusije i Japana decenijama su opterećeni sporom oko suvereniteta nad Kurilskim ostrvima. Zbog tog nerešenog pitanja dve države nikad nisu potpisale mirovni sporazum kojim bi i formalno bio okončan Drugi svetski rat.

Japan je 2022. osudio rusku invaziju na Ukrajinu i pridružio se zapadnim sankcijama protiv Moskve. U avgustu ove godine Vladimir Putin prvi put je posjetio Kurilska ostrva, na čiji deo Japan polaže pravo, a Tokio je na tu posetu odgovorio oštrim protestom.

Dodatnu napetost uneo je i zahtev ruskog državne advokatske kancelarije od pre nedelju dana, kojim se od Holandije traži izručenje predsednice Međunarodnog kaznenog suda, japanske sudinice Tomoko Akane. Japanska vlada taj je potez ocenila neprihvatljivim i nepravednim.

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