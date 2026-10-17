Predmet je u sredu oko 15.30 časova primetio prolaznik u polju u opštini Skot, u okrugu Stivens, nakon čega je odmah obavestio lokalnu policiju.

Na lice mesta izašli su pripadnici kancelarije šerifa okruga Stivens, koji su zatekli ogromnu metalnu konstrukciju nalik šupljem disku ili posudi, sa tragovima nagorevanja na donjoj strani.

Prema preliminarnim procenama nadležnih, moguće je da je reč o objektu svemirskog porekla, ali njegov identitet još nije zvanično utvrđen.

Metalni disk širok više od tri metra

Pronađeni predmet ima prečnik od približno 3,35 metara, što odgovara veličini velikog đakuzija.

NJegove ivice su nepravilne i oštre, zbog čega se pretpostavlja da je mogao biti deo znatno veće konstrukcije od koje se odvojio.

Posebnu pažnju istražitelja privukli su tragovi nagorevanja na donjoj strani metalnog objekta, koji su dodatno podstakli pretpostavke da bi mogao biti povezan sa svemirskom tehnologijom. Foto: Stevens County Minnesota Sheriff's Office

U identifikaciju predmeta uključeno je više državnih i saveznih američkih agencija, koje pokušavaju da utvrde njegovo poreklo i pronađu vlasnika.

Iz kancelarije šerifa saopšteno je da predmet ne predstavlja opasnost po stanovništvo. Ipak, nadležni zasad nisu objavili odakle je metalna konstrukcija dospela u kukuruzno polje.

Društvene mreže eksplodirale: Da li je pao deo rakete?

Fotografije neobičnog predmeta brzo su izazvale brojne reakcije na internetu, gde su korisnici počeli da iznose različite teorije o njegovom poreklu. Jedna od najčešćih pretpostavki jeste da je reč o delu rakete kompanije Spejs eks (SpaceX) ili ostatku satelita koji se raspao prilikom povratka u Zemljinu atmosferu.

"Da li je Spejs eks ponovo eksplodirao?", upitao je jedan korisnik Redita.

"Delovi rakete, mada će neko ko se bolje razume verovatno znati o kom delu je tačno reč", napisao je drugi.

Pojedini korisnici nisu propustili priliku za šalu.

"Napišite Ilonu Masku kaznu zbog bacanja smeća", poručio je jedan komentator.

Međutim, nisu svi uvereni da predmet ima veze sa svemirskim letelicama. Jedna žena je na Fejsbuku podsetila da je pre nekoliko nedelja kroz okrug Stivens prošao tornado, sugerišući da bi neobična konstrukcija mogla biti ostatak koji je snažan vetar odneo sa neke druge lokacije.

Gde je krater? Pojavile se i teorije o vanzemaljcima

Posebnu pažnju korisnika društvenih mreža privukla je činjenica da na mestu pronalaska nije uočen veliki krater, kakav bi se mogao očekivati nakon pada masivnog predmeta velikom brzinom.

"Da li je nežno pao? Čudno je što nije napravio krater", zapitao se jedan korisnik.

Drugi je upozorio na mogućnost opasnosti.

"Držite se podalje, moglo bi biti radijacije!", napisao je.

Pojedini komentatori otišli su i korak dalje, tvrdeći da bi predmet mogao biti povezan sa vanzemaljskom aktivnošću.

"To je leteći tanjir", glasio je jedan od komentara.

Dodatne spekulacije podstakla je činjenica da je Ilon Mask u utorak lansirao raketu sa Floride, dok je prethodne nedelje kroz deo Minesote prošao tornado.

Ipak, zasad nema potvrde da je pronađeni predmet povezan sa bilo kojim od tih događaja.

Dok američke službe pokušavaju da utvrde poreklo metalnog diska, ostaje otvoreno pitanje kako je konstrukcija takvih dimenzija završila usred kukuruznog polja, bez očiglednih tragova snažnog udara.

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