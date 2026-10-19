Američki list navodi da bi predloženi samit bio održan u trenutku boljih odnosa između Trampa i Putina, posebno nakon što je predsednik SAD najavio dogovor o kupovini ruskog dizela i u petak potpisao uredbu kojom se ukidaju ključne sankcije Moskvi.
Pozivajući se na bivšeg ruskog obaveštajca, taj list navodi da je Putinov predlog iznet tokom telefonskog razgovora sa Trampom 9. oktobra, koji je tezultirao dogovorom o dizelu između dve zemlje.
Kremlj je predložio održavanje trilateralnog dijaloga na marginama predstojećeg samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), koji se održava od 18. do 19. novembra u Šenženu, navodi se u izveštaju WSJ.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je za da se vode razgovori o potencijalnom sastanku.
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- Još uvek nema jasnog dogovora u vezi sa samim sastankom ili njegovim potencijalnim dnevnim redom, iako sve tri strane priznaju hipotetičku mogućnost održavanja takvog sastanka - rekao je Peskov.
Trampov dogovor o dizelu sa Putinom i izvršna uredba o ukidanju sankcija Moskvi izazvali su oštre kritike ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je upozorio da će to ohrabriti Putina i produžiti rat.
Bela kuća nije odmah odgovorila na zahteve za komentar, dok Kremlj nije bio odmah dostupan van redovnog radnog vremena.
Ruska i kineska ambasada u Vašingtonu takođe nisu odmah odgovorile na zahteve za komentar.
(Tanjug)