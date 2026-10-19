Američki list navodi da bi predloženi samit bio održan u trenutku boljih odnosa između Trampa i Putina, posebno nakon što je predsednik SAD najavio dogovor o kupovini ruskog dizela i u petak potpisao uredbu kojom se ukidaju ključne sankcije Moskvi.

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Pozivajući se na bivšeg ruskog obaveštajca, taj list navodi da je Putinov predlog iznet tokom telefonskog razgovora sa Trampom 9. oktobra, koji je tezultirao dogovorom o dizelu između dve zemlje.

Kremlj je predložio održavanje trilateralnog dijaloga na marginama predstojećeg samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), koji se održava od 18. do 19. novembra u Šenženu, navodi se u izveštaju WSJ.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je za da se vode razgovori o potencijalnom sastanku.

 

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- Još uvek nema jasnog dogovora u vezi sa samim sastankom ili njegovim potencijalnim dnevnim redom, iako sve tri strane priznaju hipotetičku mogućnost održavanja takvog sastanka - rekao je Peskov.

Trampov dogovor o dizelu sa Putinom i izvršna uredba o ukidanju sankcija Moskvi izazvali su oštre kritike ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je upozorio da će to ohrabriti Putina i produžiti rat.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahteve za komentar, dok Kremlj nije bio odmah dostupan van redovnog radnog vremena.

 

 

Ruska i kineska ambasada u Vašingtonu takođe nisu odmah odgovorile na zahteve za komentar.

(Tanjug)

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