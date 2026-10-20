Portparol ministarstva Park Du-sun rekao je na konferenciji za novinare da je ta odluka doneta u trenutku kada Ukrajina još nije preduzela "konkretne korake" za rešavanje diplomatskog spora povodom jednostrane odluke Kijeva da javno obelodani informaciju o prebacivanju severnokorejskih ratnih zarobljenika u Seul, dok istovremeno stalne pretnje od vazdušnih napada otežavaju garantovanje bezbednosti diplomatskog osoblja, preneo je Jonhap.

Park je naveo da će Južna Koreja, uprkos delimičnom povlačenju osoblja, održavati neophodne diplomatske kontakte sa Ukrajinom koje će predvoditi otpravnik poslova.

Istakao je i da će celokupno konzularno osoblje Južne Koreje ostati u Ukrajini kako bi nastavilo napore na zaštiti južnokorejskih državljana.

Vlada Južne Koreje je ranije ovog meseca opozvala ambasadora u Ukrajini Park Ki-čanga, nakon što je Seul izrazio žaljenje zbog javnog obelodanjivanja informacija o prebacivanju severnokorejskih ratnih zarobljenika koje je izneo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Prema navodima zvaničnika u Južnoj Koreji, dvojica vojnika zarobljeni su u januaru 2025. godine, dok su se borili na strani Rusije u ruskoj Kurskoj oblasti, a u Južnu Koreju stigli su sredinom septembra.

Seul je zatražio zvanično objašnjenje i izvinjenje Ukrajine zbog toga što su javno iznete te informacije, kao i saopštenje kabineta Zelenskog kojim bi se demantovalo da je postojao dogovor o čuvanju tih informacija u tajnosti.

Sukob Južne Koreje i Ukrajine izbio je zbog javnog otkrivanja informacije da su dvojica severnokorejskih vojnika, zarobljenih dok su se borili na strani Rusije, prebačena u Južnu Koreju.

Spor se prvenstveno odnosi na pitanje da li su se dve zemlje dogovorile da taj transfer ostane tajna.

Seul tvrdi da je dogovoreno da se javno ne otkrivaju informacije o dogovoru.

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