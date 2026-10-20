Kim Jo DŽong u ponedeljak je optužila južnokorejsku vojsku da je od avgusta više puta ispaljivala hice upozorenja i emitovala upozorenja zbog navodnih prelazaka severnokorejskih vojnika preko granice.

– Uz južnu granicu vlada ozbiljna situacija zbog nepromišljenog ponašanja vojnih nasilnika iz Republike Koreje – poručila je Kim Jo DŽong. Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia

Dodala je da Severna Koreja razmatra raspoređivanje dodatnog taktičkog naoružanja duž granice, kao i ponovno pokretanje propagandnih poruka putem snažnih zvučnika usmerenih prema Južnoj Koreji.

Južna Koreja ovog je meseca optužila Pjongjang za postavljanje mina koje su 21. septembra izazvale eksplozije na granici. Zatražila je izvinjenje i uklanjanje dodatnih mina, ali Severna Koreja odbacila je odgovornost i zapretila odmazdom u slučaju novih provokacija.

Prema podacima južnokorejske vojske, severnokorejski vojnici ove su godine čak 50 puta prešli vojnu demarkacionu liniju tokom radova na utvrđivanju granice. Južnokorejski vojnici na takve su incidente odgovarali hicima upozorenja i porukama putem zvučnika.

Glasine o smrti Kim DŽong Una

Najnovije pretnje dolaze nakon nagađanja o zdravstvenom stanju Kim DŽong Una. Društvenim mrežama proširile su se tvrdnje da je severnokorejski vođa pretrpeo moždano krvarenje i preminuo.

Vandžun Sje, predsednik Kineske demokratske stranke, tvrdio je da je Kim DŽong Un mrtav te da je vlast preuzela njegova sestra. Međutim, njegove tvrdnje nisu potvrđene.

Severna Koreja odbacila je glasine i objavila fotografije Kim DŽong Una na izložbi odeće i obuće, gde razgleda dečje cipele i ženske kapute. Fotografije bi trebalo da dokažu da je severnokorejski vođa živ, ali njihova autentičnost i vreme nastanka nisu nezavisno potvrđeni.

Kim Jo DŽong već godinama ima važnu ulogu u severnokorejskom režimu. Smatra se jednom od najuticajnijih osoba u državnom vrhu, a često istupa u javnosti s oštrim porukama upućenim Južnoj Koreji i Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog njenog položaja i bliskosti s bratom već se ranije spominjala kao jedna od mogućih naslednica vlasti.

(Jutarnji.hr)

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