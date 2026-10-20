- Vidite, Emanuel je moj prijatelj. Pre mnogo vremena rekao sam mu da pravi veliku grešku u Francuskoj. Dopušta svima iz celog sveta da dolaze. Celi svet je dolazio i, kao što znate, Pariz će vrlo brzo postati muslimanski grad. A to nije bio dogovor. To nije bio dogovor - poručio je Tramp ispred Bele kuće, uoči odlaska na predizborni skup u Kanzasu.

- Rekao sam Emanuelu da bi trebalo da zatvori granice. Poznajem ga već otprilike osam ili devet godina. Čim sam ga upoznao, rekao sam mu da pravi veliku grešku. Mi smo zatvorili svoje granice, on nije - naglasio je.

Tramp tvrdi kako su nemiri u Francuskoj dokaz urušavanja zapadne civilizacije i opasnosti od imigracije. Na skupu održanom u Kanzasu, Tramp je Francusku opisao kao nekada veliku naciju koju su „migranti, džihadisti i komunisti osvojili, opljačkali i spalili do temelja“.

- Ako želite da vidite šta je na kocki na ovim izborima, samo pogledajte šta se događa u Francuskoj - upozorio je.

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- Ovo se događa u Francuskoj, a žele da se isto dogodi i našoj zemlji. To se ovde nikada neće dogoditi - izjavio je Tramp, izazvavši glasno odobravanje hiljada okupljenih u izričito republikanskom Kanzasu, gde se republikanski senator Rodžer Maršal suočava sa neočekivano teškim izazovom demokrate Adama Hamiltona.

Ranije istog dana Tramp je ponovio tvrdnju da su migranti „preuzeli“ Francusku. Na društvenoj mreži Truth Social napisao je da zvaničnici te zemlje moraju "odmah da zatvore granice!".

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