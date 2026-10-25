Bivši američki predsednik Barak Obama oštro je kritikovao administraciju aktuelnog američkog predsednika Donalda Trampa, ocenivši da je njegov drugi mandat obeležila nesposobnost kakva nije viđena u modernom dobu.

Obama je to rekao na predizbornom skupu u Klivlendu, prvom njegovom pojavljivanju u kampanji pred novembarske izbore za Kongres, ocenivši da su prve dve godine Trampovog drugog predsedničkog mandata protekle u "haosu, surovosti i korupciji" i da najviši zvaničnici administracije "nisu ozbiljni ljudi", prenosi NJujork tajms.

Obama je kritikovao i republikanskog kandidata za guvernera savezne američke države Ohajo Viveka Ramasvamija zbog predizbornog oglasa u kojem se pojavljuje majka njegove demokratske protivkandidatkinje Ejmi Ektin. Foto: TANNEN MAURY/UPI/Profimedia

Ektin je rekla da sa majkom nije razgovarala od svoje 12. godine, nakon što je njen očuh optužen za silovanje.

- Izgleda da ne postoji granica koju Ramasvami neće da pređe - rekao je Obama, ocenivši da bi od javnih funkcionera trebalo da se očekuje određeni nivo pristojnosti.

Ektin je ranije rekla da su ona i njen brat doživeli "mnogo zlostavljanja i zanemarivanja u detinjstvu" i optužila Ramasvamija da namerno koristi njenu porodičnu istoriju kako bi spasao svoju posustalu kampanju.

Obama će tokom vikenda učestvovati na još nekoliko predizbornih skupova demokrata, dok se Tramp priprema za skup u američkoj saveznoj državi DŽordžiji.

Dvojica bivših i sadašnji predsednik poslednjih nedelja sve češće javno kritikuju jedan drugog, uoči izbora koji će biti održani 3. novembra, na kojima se odlučuje o kontroli Kongresa i više saveznih država. Foto: Gripas Yuri/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kritikovao je bivšeg američkog predsednika Baraka Obamu, optužujući ga da je Iranu isplatio milijarde dolara i otvorio mu put ka nuklearnom oružju, kao i da je podržavao predsedničke kandidate Hilari Klinton i Kamalu Haris, koje su izgubile izbore.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social odgovorio na kritike koje mu je Obama prethodno uputio i ocenio da je bivši američki predsednik bio "krajnje nesposoban predsednik", tvrdeći da je Iranu isplatio milijarde dolara i omogućio mu da se približi nuklearnom oružju.

On je naveo da je Obama predviđao pobedu Hilari Klinton na predsedničkim izborima, intenzivno vodio kampanju u njenu korist, ali da je ona izgubila, kao i da je kasnije snažno podržavao Kamalu Haris, koja je takođe izgubila izbore.

Bivši američki predsednik Barak Obama oštro je kritikovao sinoć administraciju aktuelnog američkog predsednika Donalda Trampa, ocenivši da je njegov drugi mandat obeležila nesposobnost kakva nije viđena u modernom dobu.

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