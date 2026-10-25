Prethodno je rad sistema bio ograničen, što je ometalo pojedine vojne operacije.

Staršild, vojna verzija satelitskog internet sistema

Starlink kompanije SpejsEks (SpaceX), ponovo radi pri brzinama većim od 400 kilometara na sat, izjavio je ukrajinski ministar odbrane, Jevhen Hmara.

- Beležimo brzinu veću od 400 kilometara na sat, a veza je stabilna - saopštilo je Ministarstvo odbrane, pozivajući se na podatke svojih sistema za praćenje.

Ministarstvo je navelo da nastavlja da nadgleda rad sistema Starlink i Staršild, nakon što su prethodno zabeležena ograničenja u njihovom funkcionisanju. Foto: ROMUALD MEIGNEUX / Sipa Press /Stanislav Krasilnikov/Sputnik Profimedia

Hmara je ocenio da je obnavljanje rada sistema važno za ukrajinske snage na frontu, naročito za operacije dronovima, logistiku i komunikaciju.

- Ovo je još jedan primer da direktan dijalog i dosledan stav predsednika Ukrajine na najvišem nivou daju rezultate - navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane.

Problemi sa sistemom Staršild pojavili su se sredinom oktobra, kada je njegova funkcionalnost bila ograničena bez prethodnog upozorenja, prema navodima ukrajinskog Ministarstva odbrane.

Ograničenja su se odnosila na platforme koje se kreću velikim brzinama. Prema ranijim izveštajima, brzina je bila ograničena na približno 161 kilometar na sat, što je otežavalo ukrajinskim snagama presretanje ruskih dronova na mlazni pogon i koordinaciju pojedinih napada. Foto: Economou/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski izjavio je 23. oktobra da ograničenja i dalje postoje i da brzina veze nije vraćena na prethodni nivo. Dan kasnije, ukrajinsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da njegovi sistemi beleže stabilnu vezu pri brzinama većim od 400 kilometara na sat.

Prema izveštajima medija, u rešavanje problema bili su uključeni ukrajinski i američki zvaničnici.

"Volstrit džornal" je objavio da je američki predsednik Donald Tramp 21. oktobra zatražio od izvršnog direktora SpejsEks-a Ilona Maska da ukine ograničenja.

Ni Mask ni američka administracija u početku nisu preuzeli odgovornost za uvođenje ograničenja, a iz Vašingtona su stizale različite izjave o tome ko kontroliše sistem. Foto: WIN MCNAMEE/Getty images/Profimedia

- Ukrajinska vojska prekršila je uslove korišćenja Starlinka i koristila ga za ofanzivne napade dronovima s ciljem ubijanja ljudi. Ta mogućnost zloupotrebe zatvorena je prošle nedelje - napisao ranije Mask na društvenoj mreži Iks.

- Najvažnije je da su Starlink i Staršild ponovo počeli da rade brzinama koje su imali pre uvođenja ograničenja. Brzine su sada na nivou koji nam je potreban - napisao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na Telegramu, pre nego što se Mask oglasio.

Obnavljanje rada Staršilda važno je za ukrajinsku vojsku, koja se oslanja na satelitske komunikacije za koordinaciju jedinica, logističku podršku i upravljanje bespilotnim letelicama.

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