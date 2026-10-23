Hrvat koji je pet godina radio na deminiranju i uklanjanju eksplozivnih naprava pridružio se ukrajinskoj vojsci, gde se sada obučava za upravljanje dronovima. Reč je o dobrovoljcu koji koristi nadimak "Apeks" (Apex), a svoju priču ispričao je u intervjuu koji je objavila Međunarodna legija za odbranu Ukrajine.

Foto: Jutjub printskrin/International Legion for Defense of Ukraine

Apeks služi u 28. odvojenoj mehanizovanoj brigadi, poznatoj kao "Vitezovi zimskog pohoda". Kako sam tvrdi, došao je da pomogne Ukrajincima, ali i da stekne nova znanja koja bi mogao da poveže sa svojim iskustvom u Hrvatskoj.

Pet godina je radio sa eksplozivom, sada uči da upravlja dronovima.

Pre odlaska u Ukrajinu, Apeks se pet godina bavio deminiranjem i uklanjanjem eksplozivnih naprava. Veruje da mu ovo iskustvo može biti korisno i u vojsci. Foto: Jutjub printskrin/International Legion for Defense of Ukraine

- Ja sam stručnjak za deminiranje. Mnogo znam o eksplozivnim napravama i oružju, tako da mi prethodno iskustvo mnogo pomaže u sadašnjoj službi - rekao je.

Objasnio je da želi da se dodatno usavrši, posebno zbog novih opasnosti koje donosi ratovanje dronovima. Foto: Jutjub printskrin/International Legion for Defense of Ukraine

- Ovu oblast sam izabrao na osnovu prethodnog profesionalnog iskustva i želim da nastavim da razvijam svoje veštine. Mislim da ćemo u budućnosti morati da se nosimo sa velikom količinom neeksplodiranih delova dronova - rekao je Apeks.

Dronovi su postali jedan od najvažnijih delova rata u Ukrajini. Koriste se za izviđanje, napade, isporuku opreme i druge vojne zadatke, a njihove eksplozivne naprave i neeksplodirani ostaci predstavljaju dodatnu opasnost čak i nakon završetka borbi.

"Moja porodica je već navikla da radim opasan posao"

Apeks kaže da su ga porodica i prijatelji podržali u odluci da ode u Ukrajinu. NJegov posao u Hrvatskoj već je uključivao svakodnevni kontakt sa opasnim eksplozivom.

Foto: Jutjub printskrin/International Legion for Defense of Ukraine

- Radio sam opasan posao ranije, tako da su navikli na to. I dalje me podržavaju i to mi mnogo znači - rekao je.

Zadovoljan je i vojnom obukom koju prolazi. Pored upravljanja dronovima, volonteri vežbaju gađanje, taktičko kretanje, navigaciju i prikrivanje.

- Osnovna obuka ovde je na visokom nivou i učimo mnogo novih veština - kaže Apeks i dodaje da ga najviše zanima upravljanje dronovima - Pilotiranje je zaista zanimljivo. Mnogo zadataka obavljamo samostalno, ali pod nadzorom instruktora.

"Ukrajinci su veoma slični Hrvatima"

U intervjuu je opisao i svoj prvi dolazak u Ukrajinu. Posebno se seća dolaska u Donbas, gde ga je dočekalo loše vreme, ali i dobro raspoloženi ukrajinski narednik.

- Sedeo sam u autu sa narednikom koji je došao po mene. Vreme je bilo užasno, ali je bio veoma dobro raspoložen - prisetio se.

Kaže da se brzo osećao prijatno u Ukrajini jer ga mnoge stvari podsećaju na Hrvatsku. Foto: Jutjub printskrin/International Legion for Defense of Ukraine

- Moj prvi utisak je generalno bio veoma dobar. Ukrajinci su slični Hrvatima na mnogo načina. Kultura je takođe veoma slična hrvatskoj kulturi. Čak mogu i da razumem mnogo reči jer su nam jezici prilično bliski - rekao je.

Posebno voli da na obuci upoznaje ljude iz različitih zemalja. Foto: Jutjub printskrin/International Legion for Defense of Ukraine

- Sviđa mi se što su se ovde okupili ljudi iz različitih zemalja. Već sam stekao mnogo novih prijatelja - rekao je.