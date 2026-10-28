- EU više nije zajednica suverenih država. Odluke moraju ponovo da donose nacionalni parlamenti i vlade - poručila je Vajdelova u Evropskom parlamentu u Strazburu.

Plan koji je predstavila toliko je radikalan da bi u praksi značio potpuno razbijanje današnje unije, zbog čega su ga zvaničnici u Briselu odmah odbacili kao neprihvatljiv.

Ukidanje evropskih izbora i suda u Luksemburgu

AfD predlaže drastično smanjenje Evropske komisije i oduzimanje njenih ključnih ovlašćenja u korist nacionalnih lidera. Uz to, traže ukidanje Evropskog suda pravde i uvođenje arbitražnog suda, ukidanje direktnih izbora za Evropski parlament te pravo veta i izuzeća od evropskih propisa za svaku državu članicu.

NJihov program uključuje i smanjenje nemačkih uplata u budžet EU-a, odbacivanje zelenih politika, ukidanje zabrane prodaje benzinaca i dizelaša, kao i izlazak Nemačke iz šengenske zone ako se spoljne granice ne zaštite.

- Alis je u zemlji čuda. Ne pobeđuje se više na izborima pričama o izlascima - komentarisao je za Telegraf neimenovani evropski zvaničnik, nazvavši AfD „Alternativnom stvarnošću za Nemačku”.

Foto: Stefanie Loos/AFP/Profimedia

Vajdelova traži prekid pomoći Ukrajini

Stranka u svom službenom dokumentu otvoreno navodi da će, ako Brisel odbije ove zahteve, nemačkim biračima ponuditi referendum o „Deksitu” (Dexit).

Iako ankete pokazuju da 82 odsto Nemaca i dalje želi da ostane u EU-u, AfD se nada da bi pritisak mogao da natera evropske institucije na popuštanje.

Govoreći u Strazburu, Vajdelova je tvrdila da Brisel pljačka Nemačku i pozvala na hitan prekid evropske pomoći Ukrajini, tražeći da se mirovni pregovori prepuste SAD-u, Rusiji i Kini. Opozicioni političari u Berlinu odmah su upozorili da bi slabljenje evropskog poretka direktno koristilo Vladimiru Putinu i ugrozilo nemačku bezbednost i ekonomiju.

„Povezanost AfD-a sa Putinom ruši poverenje među saveznicima”

- AfD-ovo neprijateljstvo prema EU-u ugrožava našu bezbednost i blagostanje, a njihova bliskost sa Putinom ruši poverenje među saveznicima - upozorio je Dejvid Mekalister, poslanik nemačkog CDU-a i predsednik Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Sergey Guneev/Sputnik / Profimedia

Poslanik Roderih Kizeveter dodao je kako je stvarni plan AfD-a da zameni EU i NATO savezom nemačke industrije i ruskih sirovina.

Za sprovođenje takvih reformi bila bi nužna promena temeljnih ugovora EU-a, što zahteva jednoglasan pristanak svih 27 država članica. Bivši britanski ministar za Evropu Ser Dejvid Lidington nazvao je strategiju AfD-a suludom, podsetivši na propali pokušaj Dejvida Kamerona da uoči Bregzita prisili Brisel na ustupke sličnim ultimatumima.

Traže partnere među evropskim desničarima

AfD, koji je po anketama trenutno vodeća stranka u Nemačkoj nakon pobeda na pokrajinskim izborima, traži saveznike među ostalim evropskim desničarima. Iako mnogi dele ideju o „Evropi nacija”, među njima postoje duboke podele oko rata u Ukrajini, a deo njih, poput Marin Le Pen, godinama se distancirao od AfD-a zbog optužbi za ekstremizam.

Stručnjaci i bivši članovi stranke podsećaju da bi se Vajdelova, ako dođe na vlast, mogla naći pod pritiskom realnosti i ublažiti retoriku, po uzoru na italijansku premijerku Đorđu Meloni. Ipak, sam pokušaj nametanja ultimatuma Briselu u politički nestabilnoj Evropi mogao bi da otvori najdublju krizu u istoriji Evropske unije.

TheTelegraph

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