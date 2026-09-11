Poslanički klub AfD-a u petak je u saopštenju za javnost naveo da izjave upućene toj stranci "nose kazneni teret", zbog čega Merc ne bi trebalo da uživa uobičajenu pravnu zaštitu.
Naime, tokom rasprave u sredu, Merc je uzvratio protivnapadom nakon što je supredsednica AfD-a Alis Vajdel oštro kritikovala njegovu politiku.
Rekao je da "milioni ljudi migrantskog podrekla rade i u preduzetništvu. A kada bi ono što ovde zagovarate, odnosno "remigracija", postalo stvarnost, što nije ništa drugo nego etničko čišćenje na osnovu boje kože i porekla..."
NJegovu rečenicu prekinulo je dobacivanje zastupnika AfD-a, nakon čega je demohršćanin nastavio: „Dame i gospodo, reč 'remigracija' nije ništa drugo nego sinonim za etničko čišćenje na osnovu porekla i boje kože.”
'Izjava sa kaznenom težinom'
Stefan Brandner, pravni savetnik poslaničkog kluba AfD-a, opisao je tu izjavu kao "izjavu sa kaznenom težinom", ustvrdivši da izlazi iz okvira zaštite parlamentarnim imunitetom budući da je reč o kleveti.
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Prema članu 46. nemačkog ustava, poslanik ne može biti kazneno gonjen zbog izjava u parlamentu.
Međutim, klevetničke uvrede predstavljaju izuzetak od tog pravila. Nadležna tela mogu da sprovode istragu protiv poslanika, no Bundestag mora da glasa o ukidanju imuniteta toj osobi, na primer ako se podigne optužnica.
(Net.hr)