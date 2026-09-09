- Potpuno sam izolovan. Moji najmiliji nisu uz mene. Živim sam sa svojim ličnim obezbeđenjem. To je vanredna situacija koja se u dogledno vreme neće promeniti - rekao je i otkrio samo kako se nalazi u jednom velikom nemačkom gradu. Svoju porodicu nije video mesecima, a komunikacija se odvija isključivo putem šifrovanih aplikacija za komunikaciju.

Tuman je kazao kako ga je neposredno pre Božića 2025. godine država obavestila da je u opasnosti.

- Vlasti su postepeno otkrivale šta se ovde zapravo događa. Sve je počelo sredinom decembra: "Da, gospodine Tuman, moguće je da se nešto sprema. Još ne znamo tačno šta." Dan ili dva kasnije rekli su: "Da, zaista je moguće da se nešto planira." A onda je, verujem, samo nekoliko sati kasnije već usledilo prvo hapšenje - prisetio se i dodao:

- Tek su mi postepeno otkrili: "Da, postoji pretnja, da, dolazi iz Rusije i da, vrlo je ozbiljna — reč je o životu i telesnom integritetu."

Uhapšen je, kaže, agent nižeg nivoa koji je samo trebalo da sazna gde se on tačno nalazi. Kasnije je, kako kaže, saznao da su nameravali da ga otruju nervnim otrovom novičokom.

- To shvatamo vrlo ozbiljno i preduzeli smo odgovarajuće mere ako se kod mene pojave znakovi trovanja. Jedan od mojih telohranitelja takođe je osposobljeni hitni medicinski tehničar, a i dodatno je prošao obuku za slučajeve trovanja. Takođe uvek imamo određene lekove pri ruci kako bismo mogli odmah da reagujemo - ističe preduzetnik.

Otkrio je i kako je već sastavio testament i izjavu o donaciji organa.

NJegova kompanija Donaustal, među ostalim, isporučuje borbene dronove Ukrajini, a Tuman smatra da se i Nemačka već nalazi u ratu.

Warum @DonaustahlGmbH - Teil 2



Mit Paul Ronzheimer spreche ich über den Krieg Putins gegen Deutschland.

Und warum dieser Start-Ups, die seine Strategie des Abnutzungskrieges unterlaufen, gar nicht mag.



Jetzt überall wo es Podcasts gibt. pic.twitter.com/kvrhJIXTT9 — Stefan Thumann (@StefanThumann) September 1, 2026

- Nemačka i Rusija nalaze se u ratu. Delovanja koja snage Ruske Federacije sprovode protiv Nemačke nazivaju se, na primer, sabotažom. To je sasvim normalan ratni čin. Tim delovanjima ovde takođe upravljaju ruske oružane snage.

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