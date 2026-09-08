Kada su poslednji američki i saveznički vojnici napustili zemlju posle dve decenije rata, talibani su zaplenili velike količine vojne opreme koju su Sjedinjene Američke Države prethodno nabavile za avganistanske snage.

Američki predsednik Donald Tramp, čija je prva administracija pregovarala o sporazumu kojim je utrt put za okončanje američkog vojnog prisustva, optužio je administraciju DŽozefa Bajdena da je – potpuno upropastila – povlačenje iz Avganistana. Foto: STR/AFP/Profimedia

Pet godina kasnije, oprema iz najdužeg rata u američkoj istoriji i dalje je lako uočljiva na ulicama Kabula. Talibanski borci patroliraju u američkim oklopnim vozilima koja su svojevremeno bila isporučena avganistanskim snagama, nose američku taktičku opremu i koriste oružje proizvedeno u SAD.

Ekipa „CBS News“-a u avganistanskoj prestonici videla je i jedan „Humvee“ na kojem se još nalazila izbledela nalepnica „Green Bay Packers“, ostatak iz vremena kada su vozilo koristili prethodni operateri.

Tramp tražio da vrate oružje

Tramp je više puta kritikovao način na koji je Bajdenova administracija sprovela povlačenje, tvrdeći da je omogućila da milijarde dolara vredna vojna oprema padne u ruke talibana. Zahtevao je i da ta oprema bude vraćena.

Talibani su, međutim, svoj novi arsenal javno prikazivali, uključujući i na vojnim paradama na ulicama Kabula.

Podaci „Pentagon“-a objavljeni prošle godine pokazuju da je oko sedam milijardi dolara vredna vojna oprema i naoružanje dospelo u ruke talibana nakon što se Avganistanska nacionalna armija raspala 2021. godine.

Ubrzo posle američkog povlačenja, „CBS News“ je snimio pripadnike „Badri 313“, elitne jedinice talibana, kako patroliraju u američkim vozilima i koriste američku taktičku opremu i oružje.

Na pitanje o Trampovom zahtevu da oprema bude vraćena, portparol talibanskog Ministarstva spoljnih poslova Abdul Kahar Balhi rekao je da ona sada pripada Avganistanu.

– Ta vojna oprema sada pripada državi Avganistan i mi se ne bavimo transakcijama i dogovorima u vezi sa imovinom države Avganistan – rekao je Balhi.

Kada mu je ukazano da su opremu platili američki poreski obveznici, odgovorio je:

– Amerikanci su uradili mnogo toga. Amerikanci su ubili mnogo ljudi, uništili većinu zemlje. Zar ne bi prvo trebalo da plate za to?

Od pobunjenika do vojne sile

Talibani su tokom dvadesetogodišnjeg rata vodili pobunu protiv avganistanskih vlasti i međunarodnih snaga. U sukobu je poginulo više od 2.400 pripadnika američkih oružanih snaga i desetine hiljada Avganistanaca.

Kritičari načina na koji je Bajdenova administracija sprovela povlačenje tvrde da je njegov ishod omogućio talibanima da se od pobunjeničkog pokreta pretvore u vladajuću vojnu silu opremljenu naoružanjem koje su finansirale SAD.

Nakon povratka na vlast, talibani su uveli izuzetno restriktivno tumačenje islamske vlasti, gotovo potpuno lišavajući žene i devojčice mogućnosti za obrazovanje i rad u brojnim oblastima i uvodeći niz drugih ograničenja u svakodnevnom životu.

Bajden: Nisam želeo da produžim večni rat

Bajden je nakon povlačenja branio odluku da okonča američko vojno prisustvo u Avganistanu.

– Neću produžiti ovaj večni rat i neću produžiti večni izlazak – rekao je u septembru 2021. godine.

Dok su talibani u avgustu te godine ponovo uspostavljali vlast, dve decenije nakon što su svrgnuti u vojnoj operaciji predvođenoj SAD, Bajden je poručio da razvoj događaja potvrđuje ispravnost odluke o povlačenju.

– Ako ništa drugo, dešavanja iz protekle nedelje potvrđuju da je okončanje američkog vojnog učešća u Avganistanu sada bila ispravna odluka – rekao je tadašnji predsednik.

– Američke trupe ne mogu i ne bi trebalo da se bore i ginu u ratu koji avganistanske snage nisu spremne da vode same za sebe.

Ko je kriv za haotično povlačenje?

Bajdenova Bela kuća je 2023. godine objavila rezime poverljivog pregleda povlačenja iz Avganistana na 12 strana, u kojem je veliki deo odgovornosti pripisan prethodnoj Trampovoj administraciji i sporazumu koji je postigla sa talibanima.

Takozvani Sporazum iz Dohe, koji je postignut tokom prvog Trampovog mandata, predvideo je povlačenje američkih snaga iz Avganistana i postavio niz uslova koje je trebalo da ispune talibani.

Drugi izveštaj, koji je delimično deklasifikovao i 2023. godine objavio američki „State Department“, kritikovao je i Trampovu i Bajdenovu administraciju zbog nedovoljnog planiranja povlačenja.

Pet godina posle odlaska poslednjih američkih vojnika, posledice tog povlačenja i dalje su vidljive na ulicama Kabula – uključujući i američka vojna vozila i oružje koje sada koriste talibani.

(Telegraf.rs)

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