Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da bi Nemačka prvi put u svojoj istoriji trebalo da ima ženu predsednicu. Zalagala se da žena nasledi sadašnjeg predsednika Franka-Valtera Štajnmajera, čiji drugi petogodišnji mandat ističe u martu sledeće godine.

- U 77 godina istorije Savezne Republike Nemačke, nikada nismo imali ženu predsednicu - rekla je Merkelova u intervjuu za "MagentaTV".

Foto: Greek photonews/Alamy/Profimedia

 

 

Bivša kancelarka iz Hrišćansko-demokratske unije Nemačke (CDU) je u emisiji "Bestbesetzung" rekla da bi svi trebalo da se zapitaju da li je konačno došlo vreme.

- Znam žene koje bi mogle da obavljaju tu poziciju - rekla je Merkelova, ali nije želela da otkrije na koga misli.

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Ko bi mogao da nasledi Štajnmajera?

Novi nemački predsednik biće izabran 30. januara u Saveznoj skupštini, posebnom ustavnom telu koje se sastaje svakih pet godina isključivo da bi izabralo predsednika zemlje. Lider Hrišćansko-socijalne unije (CSU), bavarske sestrinske stranke CDU-a, Markus Seder, mesecima se zalaže da Štajnmajera nasledi predsednica bavarskog parlamenta Ilze Ajgner.

Druga imena koja se pominju unutar konzervativnog bloka uključuju predsednicu Bundestaga Juliju Klekner, ministarku prosvete Karin Prin i bivšu predsednicu CDU-a Anegret Kramp-Karenbauer.

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