Tom prilikom im je predala lična pisma naslovljena na ukrajinskog i ruskog predsednika Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina, navodi Ukrajinska pravda. Ipak, američka administracija nije otkrila javnosti sadržaj pisama.

Susret u Vašingtonu okupio je važne predstavnike obe sukobljene strane koji su razgovarali o humanitarnim pitanjima. Ukrajinu su na sastanku predstavljali poverenik za ljudska prava Dmitriro Lubinec i poslanik David Arahamija.

Sa ruske strane prisustvovale su poverenica za ljudska prava Jana Lantratova i posebni izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev.

Oči muškog dela svetske javnosti, pored Melanije Tramp, okupirala je i lepa Jana (38), koja je u Rusiji je poznata političarka i aktivistkinja za ljudska prava.

Ona je nakon susreta sa prvom damom SAD Melanijom Tramp u Beloj kući u Vašingtonu otkrila da je razgovarano o značaju humanitarne misije u Aljoški.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

- Nalazimo se u Vašingtonu, u blizini Bele kuće. Upravo je završen zvanični događaj sa prvom damom Sjedinjenih Američkih Država Melanijom Tramp - rekla je Lantratova u video-snimku objavljenom na njenom Telegram kanalu.

Ombudsman je istakla da su sastanku u Beloj kući prisustvovale ruska i ukrajinska delegacija.

- Razgovarali smo o humanitarnoj misiji u Aljoški, u Hersonskoj oblasti. Zahvalili smo prvoj dami na pomoći u organizaciji ovog događaja i istakli da je ova misija veoma važna i potrebna ljudima - dodala je ona, piše Raša tudej. Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Grad Aljoški se nalaze na levoj obali Dnjepra, preko puta Hersona, koji je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine. Zbog delovanja ukrajinskih snaga, u gradu je nastala teška humanitarna situacija.

Kako je ranije novinarima izjavio portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, koordinacionu ulogu u organizovanju humanitarne misije imala je prva dama SAD.

Ruski vojnici razminirali su put prema mestu, a 30. oktobra u grad je dopremljena humanitarna pomoć, uključujući hranu, lekove, sredstva za higijenu i gorivo. Stanovnicima koji su želeli da napuste grad omogućeno je da to učine.

Inače, Jana Lantratova rođena je 14. decembra 1988. godine u Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu, u porodici vojnog lica i lekara. Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Godine 2011. diplomirala je novinarstvo na Univerzitetu u rodnom gradu sa zvanjem diplomiranog stručnjaka za odnose sa javnošću (PR). Član Ruske asocijacije studenata u oblasti odnosa sa javnošću postala je 2006.

Godine 2012. diplomirala je na Pravnom fakultetu Severozapadne akademije za javnu upravu sa zvanjem diplomiranog pravnika, dok je sedam godina kasnije diplomirala je na Fakultetu za psihologiju i pedagogiju Moskovskog državnog pedagoškog univerziteta.

Od 2006. do 2007. godine Lantratova je radila na televizijama MTV, Muz-TV, 5TV, u emisiji „Pet pesama“ u Sankt Peterburgu, bila je angažovana na selekciji statista za dodelu nagrada (Muz-TV) i na radu sa omladinskim udruženjima.

Na funkciju poverenice za ljudska prava Ruske Federacije imenovana je 14. maja ove godine. Nakon stupanja na dužnost, Lantratova je izjavila da je, zajedno sa kolegama, već pripremila plan rada koji se sastoji od 63 inicijative. Navela je da su njeni prioriteti na novoj funkciji zaštita prava svih građana koji joj se obrate, posebno osetljivih grupa kao što su siročad i osobe sa invaliditetom, praćenje radnih i stambenih prava (uključujući osobe koje sele iz trošnih stanova), kao i obezbeđivanje da deca bez roditeljskog staranja dobiju stan. Takođe je napomenula da će uslovi u ustanovama za prinudni smeštaj biti pod posebnim nadzorom. Foto: Sofya Sandurskaya/Zuma Press/Profimedia

Pre toga obavljala je dužnost poslanice 8. saziva Državne dume Rusije (2021–2026) i bila je predsedavajuća Odbora za razvoj civilnog društva (2025–2026). Ranije je radila kao izvršna sekretarka u Predsedničkom savetu za ljudska prava od 2015. do 2019. godine.

Osnivač je omladinske organizacije „Stars Center“ koja organizuje humanitarne akcije sa ruskim poznatim ličnostima u dečjim domovima, bolnicama i internatima, okupljajući i podržavajući talentovanu omladinu, kao i uspostavljajući kontakte između mladih i estradnih i filmskih zvezda. Pored toga, ona je i predsednica „Saveza volontera Rusije“.

Dana 23. februara 2022. godine, samo dan pre početka rata u Ukrajini, stavljena je na spisak sankcija Evropske unije, budući da je „podržavala i sprovodila akcije i politiku koje podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine, i koje dodatno destabilizuju Ukrajinu“.

Dana 24. februara 2022. godine uvrštena je na spisak sankcija Kanade za „bliske saradnike režima“ zbog glasanja o priznanju nezavisnosti „takozvanih republika u Donjecku i Lugansku“.

Tačno mesec dana kasnije, u jeku rata, uvrštena je na spisak sankcija Sjedinjenih Država zbog „saučesništva u Putinovom ratu“ i „podrške naporima Kremlja da izvrši invaziju na Ukrajinu“, pri čemu je Stejt department SAD izjavio da „poslanici Državne dume koriste svoja ovlašćenja za progon neistomišljenika i političkih protivnika, krše slobodu informacija, ograničavaju ljudska prava i osnovne slobode ruskih građana“. Foto: Antonюk Viktor/Zuma Press/Profimedia

Kasnije je, iz sličnih razloga, uvrštena na spiske sankcija Velike Britanije, Švajcarske, Australije, Japana, Ukrajine i Novog Zelanda.

Lantratova ima status aktivnog državnog savetnika Ruske Federacije III klase i samohrana je majka koja odgaja jednog sina. Odlikovana je ruskim Ordenom prijateljstva (2023. i 2026. godine), regionalnim ordenom za zasluge u Hersonskoj oblasti (2022), kao i specijalnim priznanjem ruskog Ministarstva za vanredne situacije (MČS) za ukupan doprinos u humanitarnim krizama.

Lantratova je pre nekoliko dana saopštila da se vode pregovori o organizovanju redovnih mesečnih isporuka humanitarne pomoći gradu Aljoški u Hersonskoj oblasti.

- Kada smo snimali obraćanje i zahvaljivali prvoj dami Sjedinjenih Američkih Država, Melaniji Tramp, zatražili smo da se, uz njenu koordinaciju i posredovanje, organizuju redovne mesečne misije za dostavljanje humanitarne pomoći Aljoški - rekla je Lantratova, prenose Vesti.

Ona je dodala da je važno da se nastavi sa isporukom humanitarne pomoći, a da će u narednom periodu biti potrebno da se uzmu u obzir i potrebe koje se budu pojavljivale. Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/Profimedia

Podsetimo, početkom novembra prva dama SAD Melanija Tramp objavila je da je humanitarna misija u ukrajinskom gradu Aljoški uspešno završena i da je omogućila isporuku ključne pomoći tom regionu, kao i evakuaciju skoro 800 ljudi. Jedan deo njih uputio se u bezbednije regione Rusije, dok je drugi otišao u Ukrajinu. Stanovnicima koji su ostali u gradu obezbeđeni su hrana, sredstva za higijenu, gorivo za generatore, lekovi i druge neophodne potrepštine.

Radi sprovođenja svih aktivnosti, na području mesta Aljoški uveden je režim prekida vatre, koji je trajao do 22.59 časova 1. novembra. Prema rečima Lantratove, operacija je protekla bez ijednog incidenta.

- U ime Amerike, pohvaljujem Rusiju i Ukrajinu za njihovo rukovođenje i saradnju u vezi sa primirjem u Aljoški. Nadam se da će Aljoški poslužiti kao temelj za trajni mir između dve zemlje - napisala je ona tada na platformi Iks. Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Primirje je počelo 27. oktobra i završilo se 1. novembra, kako je i planirano, dodala je Melanija Tramp.

Sporazum o privremenom prekidu vatre kako bi se omogućila humanitarna misija za evakuaciju stanovnika grada Aljoški u Hersonskoj oblasti postignuti su uz učešće supruge predsednika SAD Melanije Tramp.

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