Građane Šumadije i Pomoravlja tokom jutarnjih sati uznemirio je čudan zvuk, koji su oni opisali kao zvuk eksplozije. Nedugo zatim, ministarstvo odbrane saopštilo je da su snažni zvuci nalik detonacijama koji su danas oko 10.30 časova uznemirili građane posledica probijanja zvučnog zida od para aviona Vojske Srbije koji su podignuti radi presretanja aviona u kome se, prema dojavi, nalazila eksplozivna naprava.

Dva snažna zaglušujuća zvuka oko 10.20 časova čuli su i stanovnici Jagodine, Lapova, Despotovca Svilajnca, Rekovca, Velike Plane, Paraćina. Foto: Instagram printskrin/palankainfo

- To je bio baš snažan, zaglušujući zvuk. Nama je ličilo da je u pitanju kao neko probijanje vazdušnog zida. Nakon tog zvuka, čuo se i zvuk avionskog motora - rekli su građani Ćuprije.

Snimak jakog zvuka u selu blizu Jagodine

U selu Donji Račnik kod Jagodine probijanje zvučnog zida osetilo se punom jačinom.

Meštani su ostalo šokirani, jer je zvuk bio toliko glasan da se orilo celo selo.

Oglasilo se Ministarstvo odbrane

- Reč je o putničkom avionu kompanije „Viz er“ koji je leteo na relaciji Brisel–Sofija. Snage lovačke avijacije Vojske Srbije angažovane su po prijemu obaveštenja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), a u najvišem stepenu pripravnosti bio je i deo jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, kao i snage za traganje i spasavanje - navodi se u saopštenju.

Presretnuti avion praćen do granice sa Bugarskom

Nakon presretanja putničkog aviona, njegove vizuelne identifikacije i praćenja do granice sa Republikom Bugarskom, avioni Vojske Srbije vratili su se na matični aerodrom u Batajnici.

- Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izražavaju žaljenje zbog uznemiravanja građana, ali ukazuju da je u ovakvim situacijama neophodno da avioni što pre izvrše presretanje - navodi se u saopštenju.

Kada dolazi do probijanja zvučnog zida

Do probijanja zvučnog zida dolazi kada se avion kreće brzinom većom od brzine zvuka, što u atmosferi proizvodi snažan akustički udar nalik eksploziji koji se čuje na širem području.

(Blic)