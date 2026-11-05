Dok se Nemačka poslednjih godina suočava sa slabim privrednim rastom, Poljska beleži znatno bolje rezultate i sve više privlači nemačke firme i radnike. Nekada smatrana siromašnijim istočnim susjedom, danas se profilira kao jedno od najbrže rastućih evropskih privreda. Nemački javni servis ARD u reportaži emisije Plusminus istražio je šta stoji iza poljskog privrednog uzleta i šta bi Nemačka mogla da nauči od susedne zemlje.

Razlika u privrednim rezultatima vidljiva je i u brojkama. Dok je nemačka privreda 2024. bila u recesiji, poljska je porasla tri posto. U 2025. godini Nemačka je zabeležila rast od svega 0,2 posto, dok je Poljska ubrzala na 3,6 posto. "Poljska je već 40 godina najbrže rastuća privreda u Evropi", izjavio je za ARD Marcin Pjatkovski, ekonomista sa Univerziteta Kozminski u Varšavi, koji Poljsku naziva novim evropskim prvakom rasta.

Poljski rast privlači i nemačke ulagače. Oko 6.000 nemačkih firmi posluje u Poljskoj, gde su direktno uložile približno 50 milijardi evra. Jedan od primera je nemačka firma Dr Šumaher, čije je sedište i dalje u Hesenu, ali se glavni deo proizvodnje odvija u poljskom gradu Lubanu. Tamo oko 1200 zaposlenih proizvodi do 500 miliona pakovanja vlažnih i dezinfekcijskih maramica za globalne brendove. Foto: Antonio Guillen Fernández/Panthermedia/Profimedia/Depositphotos/kikinunchi

Direktor firme Paul Stanek kao jednu od ključnih prednosti poslovanja u Poljskoj ističe brzinu administracije. Ako firmi treba novo skladište, kaže, postupak mora da bude moguće završiti u roku od godinu do godinu i po, a ne čekati tri godine na dozvole. U Poljskoj, dodaje, mogu da posluju znatno konkurentnije nego u Nemačkoj. Pjatkovski smatra da ulagače više ne privlače samo niže plate, nego i kvalitet radne snage i velika motivacija zaposlenih. Prema njegovim podacima, prosečni dohodak po stanovniku u Poljskoj od 1990. gotovo se učetverostručio, dok je u Nemačkoj u istom periodu porastao za polovinu. Poljaci, prema njegovim rečima, statistički rade i do 600 sati godišnje više od Nemaca.

Važan deo poljskog modela čine i poreske olakšice. Zaposleni mlađi od 26 godina ne plaćaju porez na dohodak do godišnjeg iznosa od približno 20.000 evra. Prema Pjatkovskom, takva politika jedan je od razloga zbog kojih Poljska danas ima jednu od tri najniže stope nezaposlenosti u Evropskoj uniji. Poljska razmatra i dodatno poresko rasterećenje porodice sa najmanje dvoje dece. Prema predlogu zakona, porodični dohodak mogao bi da bude oslobođen poreza do približno 65.000 evra godišnje ako oba roditelja rade i zarađuju jednako. Olakšice postoje i pri kupovini nekretnina. Kako je za ARD objasnio agent za nekretnine David Lis, kupci koji prvi put stiču nekretninu oslobođeni su poreza na prenos vlasništva, što mladim porodicama olakšava kupovinu prvog doma.

Promene se odražavaju i na migracijska kretanja. Prema podacima navedenima u reportaži, tokom 2024. iz Nemačke u Poljsku preselilo se gotovo 91.000 ljudi, dok je u suprotnom smeru otišlo oko 82.000. Nemačka je tako u jednoj godini zabeležila neto gubitak od približno 9.000 ljudi u migraciji prema Poljskoj. Među onima koji su se vratili je i Joana Stolarek, koja je prethodno 30 godina živela u Berlinu, a sada radi u Varšavi. Kao jedan od razloga povratka navela je poreske olakšice. Prema njenim rečima, povratnici tokom četiri godine mogu da ostvare poresko oslobađenje od po 20.000 evra godišnje. Foto: Anetlanda/Alamy/Profimedia

Poljska prednost nije samo u porezima. Administrativne postupke u velikoj je meri digitalizovala, pa se putem državne aplikacije mogu obavljati poslovi poput identifikacije u institucijama, bankama i kod javnih beležnika, osnivanja firmi i otvaranja računa. Lars Guthil, direktor Nemačko-poljske industrijske i trgovinske komore u Varšavi, smatra da je Poljska u digitalizaciji javne uprave najmanje deset godina ispred Nemačke. Većina administrativnih postupaka, kaže, može da se obavi potpuno digitalno.

Znatno je ubrzana i izgradnja infrastrukture. Poljska je u poslednje dve decenije proširila mrežu brzih puteva za više od 4.000 kilometara. Jedan od razloga brže realizacije projekata jeste drugačiji model javne nabavke: u jednom postupku ugovara se i projektovanje i gradnja, a izvođač preuzima i pribavljanje potrebnih dozvola. Time se, prema Jeržeju Puzynskom iz poljske uprave za puteve i auto-puteve, deo postupaka može odvijati paralelno. Zemlja planira i izgradnju velikog vazdušnog čvorišta između Varšave i Lođa. Projekat je povezan sa ciljem da se do budućeg aerodroma iz bilo kojeg dela Poljske vozom može stići za najviše 100 minuta. Zbog toga se modernizuje i železnička infrastruktura. Poljski privredni rast tako se ne zasniva samo na jednoj meri, nego na kombinaciji ulaganja, poreskih olakšica, digitalizacije i bržih administrativnih postupaka. Upravo te razlike, zaključuje reportaža ARD-a, otvaraju pitanje šta bi Nemačka mogla da promeni kako bi ponovo povećala svoju konkurentnost.

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