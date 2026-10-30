Poljski predsednik Karol Navrocki prekinuo je zvanično putovanje u Senegal i vraća se u zemlju. Odluku je doneo u petak nakon što je policija ušla u zgradu Ustavnog suda i suspendovala njegovog predsednika.

- Predsednik mora biti u Poljskoj u ovom trenutku. Otkazujem let za Senegal. Vraćam se - objavio je Navrocki na društvenoj mreži "Iks", prenosi Rojters.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

Policija je potvrdila da su njihovi službenici ušli u prostorije suda nakon incidenata ispred zgrade. U saopštenju se navodi da su na službenike bačeni opasni predmeti. Ustavni sud je na svojoj veb stranici objavio da je predsednik suda, Bogdan Svjenčkovski, suspendovan sa dužnosti.

🚨🇵🇱COUP UNDERWAY IN POLAND! PM Donald Tusk has just sent police to storm Constitutional Tribunal building in Warsaw in the middle of the night. Tusk waited until President Karol Nawrocki left the country before ordering the police takeover. Nawrocki was halfway to Senegal when he abruptly turned his plane around and rushed back to Poland to confront the unfolding crisis. The EU, which backs Donald Tusk, has STILL NOT issued a statement on this unprecedented crisis or condemned the attempted coup. https://t.co/c57467fKcJ — Mario ZNA (@MarioBojic) October 30, 2026

Meseci blokade Ustavnog suda

Rad Ustavnog suda je već duže vreme gotovo paralizovan zbog političkog spora. Navrocki, saveznik bivše nacionalističke vlade, ranije ove godine je odbio da imenuje troje od šest sudija koje je nominovao parlament. Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Istovremeno, predsednik suda, Svjenčkovski, nije dozvolio sudijama koje je izabrala aktuelna parlamentarna većina da preuzmu dužnost.

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