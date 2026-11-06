Nekadašnji takmičar muzičkog šoua "Pinkove zvezde" i popularni pevač Pavle Petković napravio je ogroman korak u karijeri i zvanično postao novo pojačanje ružičastog jata. Petković je odlučio da okuša sreću u voditeljskim vodama i prihvati izazov karijere nakon što su čelnici televizije prepoznali njegovu energiju i ponudili mu angažman koji se ne odbija.

Foto: Instagram printskrin/pavlepetkovic_official

 

On je uspešno usaglasio sve detalje saradnje i postao novo zaštitno lice RED TV-a. Posebnu pažnju privukao je sam projekat koji je poveren mladom pevaču – Pavle je dobio poverenje da vodi Jutarnji program na RED TV-u koja je u grupaciji "Pink Media Group".

Foto: Instagram printskrin/pavlepetkovic_official

 

NJegov zadatak biće da jutarnje časove osveži prepoznatljivom energijom, opuštenim stavom i zanimljivim temama. Budući da ovaj jutarnji termin zahteva brzinu, dinamiku i spontanost pred kamerama, izborni tim procenjuje da je Petković pun pogodak za ovaj format.

Podsetimo, publiku je osvojio glasom i harizmom tokom takmičenja u "Pinkovim zvezdama". Nema sumnje da gledaoce očekuje osvežavajuća atmosfera u jutarnjim časovima uz novo voditeljsko lice.

(Republika)

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