Voditelj RED televizije i bivši rijaliti učesnik, Stefan Milošević Panda, našao se u centru pažnje javnosti nakon što je privremeno suspendovan sa posla zbog propusta u programu. Željko Mitrović je odmah preduzeo hitne mere, nakon čega se i voditelj oglasio.

Panda je suspendovan usled greške u emisiji "Pitam za druga" koju vodi na RED televiziji. Tokom emitovanja unapred snimljene emisije, tokom procesa montaže nisu uklonjeni pojedini sporni detalji koji nisu bili primereni za prikazivanje na televiziji. Foto: Red TV printskrin

Povodom čitave situacije oglasio se i sam voditelj, potvrdivši navode o suspenziji, ali je najavio da će se sa gledaocima uskoro viđati u novim terminima.

Od rijaliti učesnika do prepoznatljivog TV lica

Široj javnosti Panda je postao poznat nakon učešća u rijaliti programu "Zadruga". Nakon izlaska iz Bele kuće, započeo je voditeljsku karijeru na RED televiziji, gde je ubrzo postao jedno od prepoznatljivijih lica.

Najveću pažnju publike privukao je upravo emisijom "Pitam za druga", koju je vodio sa kolegom Stefanom Kandićem Kendijem, baveći se najaktuelnijim sukobima i dešavanjima iz rijalitija.

Zdravstvena borba i operacija

Panda je tokom karijere morao da napravi i pauzu u poslu zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. NJemu je 2022. godine dijagnostikovana diskus hernija, zbog koje je trpeo jake bolove i imao poteškoće sa hodanjem. Zbog toga je morao da ode na operaciju, nakon koje se uspešno oporavio i vratio na male ekrane.

- Pre oko godinu dana doneo sam odluku da promenim životne navike i malo po malo došao sam do minus 37 kilograma. Dakle, sa nekih 115 na 78 kilograma. Nisam ništa u početku merio niti pratio, samo sam drugačije živeo. Slatkiše sam zamenio voćem, izbacio sam hleb, izbacio sam alkohol i sokove. Sve rafinisane šećere zamenio sam nerafinisanim. Sada vodim računa šta unosim, ali samo zato što znam od čega mi pada pritisak i šta me usporava, a šta mi daje energiju pa se u skladu sa tim i hranim.

Inače, voditelj je oženjen i ima ćerku.

(Blic)

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