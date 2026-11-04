Vlasnik Pink Media Grup, Željko Mitrović, uspešno je doputovao u Sjedinjene Američke Države, odakle se hitno oglasio putem svog Instagram naloga.

On je potvrdio da je stao na tlo Amerike i da se uputio direktno ka privatnoj rezidenciji Donalda Trampa u Mar-a-Lagu, gde ga očekuje višednevni boravak i niz ključnih poslovnih susreta.

Mitrović je u svojoj objavi detaljno objasnio zbog čega je doputovao i otkrio da pored političkih događaja ima izuzetno ambiciozne planove: Foto: Instagram printskrin/zeljkomitrovic

- Ima neke vajde od ove vremenske razlike između Amerike i Srbije, današnji dan mi traje 30 sati, još su piloti preko Atlantika dali gas pa sam od Londona do Majamija leteo manje od 8 sati! Evo sad sa aerodroma žurim u Palm Beach pa onda u Mar-a-Lago, u Trampovu rezidenciju gde pored konferencije CPAC imam tri veoma važna sastanka oko osnivanja zajedničkog Američko-britansko-srpskog projekta u oblasti mikromolekularne biologije i genetskog inženjeringa, ali i već započete izgradnje fabrike dronova u Severnoj Karolini, zajedno sa partnerom Raven Advisory! – napisao je Mitrović u svojoj objavi na Instagramu.

Foto: Instagram printskrin/zeljkomitrovic

Podsećamo, Mitrović je ranije najavio ovu posetu istakavši da mu je priređen privatni poziv u rezidenciju američkog predsednika, a sudeći po najnovijim vestima sa lica mesta, boravak u Americi biće ispunjen krupnim međunarodnim investicijama, tehnološkim projektima i važnim strateškim sastancima.

(Pink)

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