Modna kreatorka Melina DŽinović, bivša supruga pevača Harisa DŽinovića, proslavila je svoj 45. rođendan daleko od Srbije, dok je njena ćerka Đina objavila emotivnu čestitku koja je ganula mnoge.

Melina DŽinović, poznata modna kreatorka i nekadašnja supruga muzičara Harisa DŽinovića, napunila je 45 godina. Mnogi ostanu iznenađeni podatkom o njenim godinama, pre svega zato što kreatorka izuzetno vodi računa o svom izgledu i može se pohvaliti izuzetno mladolikom linijom i licem. Foto: ATA images/A. Ahel

Nakon kraha braka i zvaničnog razvoda od Harisa DŽinovića, Melina je odlučila da okrene novi list i život nastavi van granica Srbije. Sreću je pronašla u Monaku, gde se skrasila pored novog izabranika, za kog se u međuvremenu i udala, uživajući u privatnosti i luksuzu daleko od ovdašnje javnosti.

"Draga moja majkić"

NJena ćerka Đina DŽinović odlučila je da svojoj majci javno uputi najnežnije reči. Ona se na društvenim mrežama oglasila u kasnim večernjim satima i uz njihovu zajedničku fotografiju objavila emotivno pismo posvećeno majci:

Foto: ATA images/A. Ahel

- Draga moja majkić, danas je moj omiljeni dan u godini, dan kada si se ti rodila. Ti si toliko jedna hrabra i jaka žena da ti se divim iz dana u dan. Što sam starija, sve više shvatam koliko si jedna izuzetna žena. I što više odrastam, to sam ponosnija što baš tebe mogu da zovem svojom majkom... Ne postoje reči kojima bih mogla da opišem koliko te volim, koliko ti se divim i koliko sam zahvalna Bogu što mi je baš tebe podario. Ti si moj najveći oslonac, moja sigurnost, moj uzor i osoba od koje svakoga dana učim šta znači biti dostojanstvena, dobra i puna ljubavi!

"Znaću da sam u životu uspela ako budem upola žena kakva si ti"

U nastavku objave, Đina je istakla koliko joj je majka važna figura u odrastanju i poželela joj mir i spokoj u godinama pred njom:

- Ako jednog dana budem makar upola žena kakva si ti, znaću da sam u životu uspela... Želim ti da u godinama koje dolaze dobiješ svu onu ljubav, nežnost, mir i sreću koje si ti nesebično pružala svima oko sebe. Da se što više smeješ, da što manje brineš i da nikada ne zaboraviš koliko si voljena... A ja ću se truditi da svakoga dana imaš još jedan razlog da budeš ponosna na mene. Srećan rođendan, moja najlepša i najvoljenija majkić! Hvala ti što si baš ti moja mama i što kroz ovaj život imam privilegiju da idem uz tebe... Majkić moj, volim te najviše na celom svetu.